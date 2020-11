Me Moussa Diop ne va pas rejoindre le parti de Sonko !

Me Moussa Diop et Barthélemy Dias ont fumé le calumet de la paix chez le leader du Pastef qui a joué les bons offices. Une réconciliation qui s’est matérialisée par l’abandon de toutes les poursuites de l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk contre le maire de Mermoz/Sacré-Cœur.

Toutefois, pour Me Moussa Diop, « ce qui s’est passé n’est qu’une médiation d’Ousmane Sonko qui a permis aux deux parties de se rapprocher et de mettre fin à leur différend ». Cependant, ajoute-t-il, aucune alliance avec le parti du médiateur n’est à l’ordre du jour. « Il n’y a aucune alliance politique et à chaque fois que la nation aura besoin de ses fils, nous serons là. Il faut que cela soit clair, il n’y a pas d’alliance politique. C’est archi-faux la rumeur selon laquelle j’intègre le Pastef », précise Me Moussa Diop.