NOO LANK salue la sortie du gouvernement sur les questions de l’heure.

Un tel exercice participe a leur devoir d’information envers les sénégalais, même si finalement cette sortie a juste permis de constater son impuissance et le statut quo sur les questions pressantes qui méritent des solutions accélérées et ajustées et non juste des explications sur la vision et les rêves de simba, le lion qui dort au sommet de la montagne des pouvoirs de l’Etat mais qui est incapable de sortir de sa torpeur et de redescendre pour aller parler aux jeunes et pêcheurs, comme on l’aurait attendu d’un bon chef de famille ou d’un chef éclairé.

C’est pourquoi, à l’image des populations noo lank est resté sur sa faim. Cette équipe ne convainc pas. Elle est à l’image de son chef, sans énergie, monocorde, insensible, froide.

Le gouvernement est resté sur la même ligne d’actions et n’a pas encore trouvé de réponses sur la question de l’émigration clandestine, les accords de pêche avec l’UE et l’emploi des jeunes. Sur ces 3 questions majeures, le gouvernement est reste sur son récital, lawone fawone. Rien ne changera.

Fait frappant, le gouvernement refuse de lier la question de la pauvreté, de l’emploi et du manque d’opportunités à l’émigration clandestine et préfère se réfugier dans le désir immémorial et la liberté de voyager des hommes. Ce déni de réalité est une posture d’irresponsabilité pour s’exonérer et démontre encore le trait de caractère qui manque le plus a ce régime et son chef : l’honnêteté élémentaire qui exige humilité, réalisme et sens de la responsabilité de sa charge publique.

Le nouveau ministre de l’intérieur a marqué et manqué sa sortie en affirmant que le gouvernement n’est pas intéressé à dénombrer le nombre de morts par les pirogues de l’émigration clandestine. Il confirme sa réputation de magistrat du palais sans état d’âme et le manque d’intérêt réel du gouvernement sur cette tragédie et qu’il a déjà démontré par l’indifférence et la passivité inconcevable dont il a fait montre face aux naufrages récurrents de sénégalais en pleine mer et que noo lank a deja dénonce dans son dernier communiqué de presse.

Lorsque le président a finalement décidé de réagir, il a déçu tout le monde en décrétant le cciaj une énième structure consultative sur l’emploi. Or ce sont les jeunes qu’il devrait consulter, lui même, directement, en descendant sur le terrain, maintenant.

Manquer de le faire dans les circonstances actuelles, c’est prouver que sa légende de grand dormeur l’a finalement rattrapé et rendu paresseux, incapable de commander l’énergie utile et nécessaire pour activer ses moyens et son pouvoir au service urgent de ces centaines de milliers de jeunes et ménages de pêcheurs affectes par la pauvreté et l’inefficacité de ses politiques publiques, programmes et projets.

C’est ce manque d’énergie et de capacité de réaction qui transparaît dans la communication de ses ministres. Pour l’essentiel, ils ont récité leurs discours de communication, sans répondre aux questions et problèmes posés par la politique gouvernementale. Aucune nouvelle idée ou démarche d’adaptation face aux exigences de l’heure.

Sur le manque d’eau, la fraude sur le sucre, la campagne agricole, les accords avec la chine sur l’arachide, la pêche, l’emploi, l’émigration clandestine, noo lank n’a noté aucune réponse convaincante.

Le manque d’eau, décrié par les populations qui en souffrent, continuera de plus belle jusqu’en mars 2021 selon le ministre Mbaye Thiam. C’est inacceptable. Les travaux devraient pouvoir être menés nuit et jour pour régler cette situation. Seule la pression populaire fera avancer le tempo du gouvernement.

Face à l’immobilisme et au manque d’énergie de cette nouvelle équipe gouvernementale, il appartient aux acteurs affectés par leur léthargie de faire bouger les choses en se faisant entendre dans la rue de manière répétitive.

Avec les acteurs de la pêche, les jeunes, les acteurs économiques et les ménages exsangues, le collectif compte appuyer une dynamique d’expression de leurs frustrations pour forcer cette équipe et son chef de gouvernement a travailler, travailler et encore travailler au lieu de se complaire dans des manœuvres politiciennes de plus en plus méprisées par les populations conscientes.

Ce jour 25 Novembre 2020