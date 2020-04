Me Moussa Diop Précise : «on n’a pas encore envoyé quelqu’un en chômage technique et…»

Contrairement aux autres entreprises, la société Dakar Dem Dikk n’a envoyé aucun travailleur en chômage technique mais c’est leur manière de fonctionner qui a connu un changement.

«On a changé leur manière de fonctionner. Du lundi au mercredi, il y a une équipe qui travaille et jeudi vendredi et samedi, il y a une autre équipe qui travaille et il y a enfin une équipe du week-end. Ce qui fait que les gens se reposent un peu plus, c’est vrai, mais quant à les envoyer au chômage technique, ce n’est pas encore le cas.

Et je précise que nos salaires sont payés, parce que l’argent pour le paiement des salaires est confiné, également, dans un compte et personne n’y touche. C’est vraiment très sensible. Donc, nous n’avons pas aujourd’hui un problème de paiement de salaire, pour le moment», rassure Me Moussa Diop dans cette interview qu’il a accordée au journal SourceA.