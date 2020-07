Me Ousmane Seye : « Le président Macky n’est pas responsable de tout »

L’avocat, Me Ousmane Seye, coordonnateur de la coalition pour l’Emergence, membre de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar dans l’émission Face2Face de la TFM a déclaré que le président de la République n’est pas responsable de toute « erreur » ou faute commise par des ministres ou responsables du parti : « Macky Sall est le président de la République. Mais quand un ministre ou un membre du parti insulte ou commet des erreurs, on dit que c’est le président de la république. Tout un chacun doit être responsable de ses actes et répondent de ses actes devant la société. Macky Sall ne peut pas être ténu pour responsable de tout » a martelé Me Ousmane Seye de la coalition Benno Bokk Yakaar