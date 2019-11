Ousmane Seye dénonce…les détournements des politiciens

L’avocat Me Ousmane Sèye, Vice-président du HCCT (Haut conseil des collectivités territoriales) dénonce les politiciens qui se font l’argent sur le dos du président Macky.

« Ceux qui font de la politique pour l’intérêt de la Nation, et ceux qui profitent de leurs postes pour détourner l’argent public ». Et dans ce cas de figure, selon l’avocat, plusieurs milliards sont détournés chaque année par les politiciens sous nos cieux.

« Si on révélait combien de milliards sont détournés chaque année par des politiciens en qui le Président a confiance et à qui il a confié des postes et qui détournent l’argent public… J’entends les gens dirent que le Sénégal est pauvre, mais ce n’est pas vrai. On a de l’argent, en plus des impôts et de l’aide publique. Et si ce n’était destiné qu’aux populations, on n’en serait pas là. Mais il manque la volonté politique »