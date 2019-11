Le député Seydina Fall alias Boughazelli est libre comme l’air après avoir été accusé par ses complices d’être le cerveau de l’affaire de faux billets qui porte sur des centaines de milliards. Avons-nous affaire à une justice à deux balances ? Rappelons que plusieurs célébrités ont été éclaboussées par des histoires de faux billets et ont été mises aussitôt sous mandat de dépôt. On peut citer les artistes Thione Seck et Ngaka Blindé qui ont dormi le même soir de leur interpellation à Rebeuss. Pour des sommes moindres, un pauvre hère comme l’artiste Ngaka Blindé avait passé près d’un an en détention et sans jugement. Il faut dire que ce chanteur n’avait jamais préconisé un 3e mandat pour le président Macky Sall, et cela fait une grosse différence.