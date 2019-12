Revenu en Serie A du côté de Brescia, Mario Balotelli connaît un début de saison mitigé en Italie. Pourtant l’attaquant de 29 ans compte bien s’installer dans la durée avec le club lombard.

Apprécié lors de ses passages à Nice et l’OM, Mario Balotelli n’y sera finalement pas resté assez longtemps pour y devenir une légende. Et cette saison, l’italien de 29 ans a décidé de rentrer chez lui à Brescia. Avec le club promu en Série A, l’international transalpin lutte pour éviter la relégation et visiblement cela ne le dérange pas vraiment. A tel point qu’il se voit bien prolonger encore un peu l’aventure avec les Lombards.

Buteur lors du match nul obtenu à parme ce dimanche (1-1), « Super Mario » a ensuite pris la parole pour mettre fin aux rumeurs de départ lors du mercato hivernal. « Je me sens bien ici. Nous ne sommes pas la Juventus mais la qualité ne manque pas, a estimé l’ancien chouchou du public marseillais auprès de Sky Sports Italia. En restant unis les résultats viendront. »

« Je suis à la maison »

Après avoir évoqué la lutte pour le maintien, Mario Balotelli s’est attaqué à son cas personnel. « Je veux rester à Brescia même si le président ne veut plus de moi, a lâché le fantasque attaquant. J’ai l’intention de rester. Je suis à la maison et j’ai besoin d’une année plus calme. » Après avoir grandi dans la région, le fantasque attaquant a signé pour se rapprocher de sa famille.

Malgré les sorties malheureuses du président de Brescia sur son propre joueur, l’international italien ne semble pas trop lui en tenir rigueur. Auteur de quatre buts en douze apparitions en Serie A, Mario Balotelli sera libre en fin de saison mais pourrait prolonger d’un an en cas de maintien.