Mercato-PSG : Gana Gueye sur le départ…Abdou Diallo en vente

Le mercato estival qui se profile devrait être mouvementé du côté du Paris Saint-Germain. Plusieurs joueurs pourraient plier bagages. Tour d’horizon.

Pas de Coupe de France, encore moins de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est passé à côté de la majeure partie des objectifs qu’il s’était fixés en début de saison. S’il devrait tout de même récupérer le titre de champion de France, à moins d’une énième déroute au terme des dix dernières journées de Ligue 1, le club de la capitale se prépare surtout à une inter-saison particulièrement agitée. Les échecs répétés de la troupe de Mauricio Pochettino devraient bousculer les choses à plusieurs étages. L’effectif est bien évidemment concerné.

Au rayon des départs, plusieurs noms sont d’ores et déjà cités pour le Mercato. Dans ses colonnes, L’Équipe liste ainsi plusieurs éléments proches de la sortie, à commencer par Angel Di Maria. En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin de 34 ans ne sera pas prolongé, lui qui aura passé sept ans sous les couleurs Rouge et Bleu. D’autres joueurs vont également être vendus, à condition qu’ils trouvent preneur. Selon le quotidien sportif, ce pourrait être le cas de Georginio Wijnaldum (échec parmi les échecs du dernier mercato estival), Abdou Diallo, Colin Dagba ou encore Eric Junior Dina Ebimbe. Quant à Kylian Mbappé, si les discussions se poursuivent, la tendance n’est pas bonne pour Paris.

Portes grandes ouvertes

Grosse déception depuis qu’il a troqué son maillot du FC Barcelone contre celui du PSG, Lionel Messi devrait en revanche poursuivre l’expérience parisienne, lui à qui il reste encore un an de contrat (plus une année en option). A priori, pas de départ non plus pour Neymar qui, comme son coéquipier, a un salaire presque impossible à payer pour n’importe quel candidat à son achat. Pourle Mercato, L’Équipe cite également le nom de Keylor Navas, car le portier costaricien est lui aussi grassement payé avec son million d’euros brut par mois.

Pour finir, et sans oublier de mentionner Mauro Icardi et le cas particulier de Sergio Ramos, le média ajoute six joueurs qui seront cédés en cas de bonne offre (et surtout s’ils veulent partir) : Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer (tous trois en fin de contrat en 2023), sans oublier Julian Draxler, Ander Herrera et Layvin Kurzawa (qui seront libres en 2024). Peu de chance que certains acceptent de quitter un club qui les paye plus qu’ils ne le seront jamais ailleurs, mais le PSG semble déterminé à faveur le ménage lors de ce Mercato. Autant que faire se peut.