Message de nouvel an : Karim Wade tourne le dos à la nation

Alors qu’il se voyait tout sucre, tout miel dans tous ses horizons, Karim Wade s’était permis d’adresser un message à toute la nation sénégalaise en fin 2018. Karim Wade, à l’époque, s’était mis dans l’idée que le peuple sénégalais allait se mobiliser pour sa cause et se dresser dans son ensemble contre le régime du Président Macky Sall. Karim Wade méprise le peuple. Il le croit à son service.

Au plus profond de sa chute en fin d’année 2018, voilà le message que celui qui se prenait comme étant comme le demi-dieu du Sénégal, formulait ce message à l’endroit de la nation. Karim Wade indiquait : « A l’aube de la nouvelle année, je voudrais formuler pour chaque sénégalaise et chaque sénégalais des vœux de paix, de santé, de prospérité et de réussite dans vos projets… Que l’année 2019 marque la fin du régime anti-démocratique, corrompu et incompétent de Macky Sall qui a érigé la manipulation, le mensonge et le complot en mode de gouvernance ».

Karim Wade, à l’époque se voyait investi de tous les pouvoirs. Il se voyait futur Président de la République du Sénégal. En tant que fils de son père, la voie du Palais lui était tracée. Karim Wade se rend aujourd’hui compte que le peuple sénégalais ne lui a jamais rendu le dos pour le lui tourner. Ses vœux n’ayant été exhaussés pour 2019, voilà un Karim Wade renfrognant qui ignore le peuple sénégalais à l’occasion de ce nouvel an 2020. Karim Wade serait-il en colère contre le peule sénégalais qui n’a pas levé le moindre doigt pour lutter contre sa condamnation par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) et la non validation de sa candidature à l’élection présidentielle de février 2019 ?

Toujours est-il que son message à la nation en fin 2018 n’a jamais été exaucé. Il n’a pas été suivi par le peuple sénégalais, et pour cette fois-ci, a choisi de lui tourner le dos en ne lui adressant aucun message de nouvelle année. Quel piètre politicien que ce certain Karim Wade que son père Président voulait pour son simple vouloir imposer qu’il lui succède à la tête de l’Etat. Karim Wade pour 2020 est très en colère contre le peuple sénégalais et n’a daigné lui adresser un message parce que tout simplement son souhait de se retrouver Président de la République en 2019 n’a pas été réalisé. Quelle considération de sa part pour le peuple sénégalais !

La rédaction de Xibaaru