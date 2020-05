Mesures assouplis : Cheikh Ndiaye appelle à une responsabilité individuelle

Le point nodal du discours du 11 Mai 2020 de SEM Macky Sall aura été, le paradigme de l’adaptation, comme nouveau mode de lutte, pour mieux résister au COVID 19, en ne déstabilisant surtout pas nos structures socioculturelles et économiques. Ce mode de riposte dans le temps et dans l’espace contre ce phénomène non encore maîtrisé, nous rappelle à bien des égards la théorie Charles Darwin pour expliquer l’évolution des espèces. En somme , il s’agit de ne pas se laisser abattre au double plan humain et économique par le coronavirus. Vous voulez prier dans les mosquées et églises? Alors, allez-y mais ne laissez aucune parcelle à la propagation du virus ! Vous voulez aller au marché comme d’habitude, vendre et acheter librement ? Alors, allez-y mais sachez que le risque est grand et donc, soyez responsables et dignes de cet assouplissement ! Le sénégalais est certes difficile, puisque féru de la controverse, mais il n’est ni inintelligent, ni incapable de sursaut patriotique et comportemental.Voilà la nature du défi que le Président Macky Sall, nous a lancé. IL nous attend à l’acte, maintenant que les mesures adaptatives souhaitées, sont prises. Cependant, elles ne sont pas irréversibles, elles sont modifiables, toujours susceptibles de changement, selon les résultats sur le terrain. A l’analyse d’ailleurs des mesures , nous pouvons plus, si nous le voulons vraiment . Le Président Macky Sall nous a écoutés et a pris en compte l’aspiration ardente de chacun de nous , dans son fort intérieur et à transformé la contrainte en opportunité d’une conduite meilleure, dans le respect des dispositions nouvelles. De l’origine des espèces, grands mammifères du primaire et du secondaire, de l’Australopithèque à l’homo sapiens sapiens, en passant par l’homme de Neandertal, la vie n’aurait été qu’adaptation aux conditions climatiques au cours des ères géologiques, confortant ainsi la thèse du processus d’hominisation et du peuplement de la terre, de l’éminent scientifique sénégalais, Cheikh Anta Diop.Ainsi, les espèces de toutes natures se sont adaptées et ont donné naissance à d’autres, avec quelques modifications morphologiques tout en gardant leur caractère génétique. Cheikh Anta Diop parla ainsi de constantes et de variables. Le Président Macky Sall, au regard des fortes mesures du jour, aura été fortement inspiré par Cheikh Anta Diop, pour faire face à un virus, qui n’est pas pour le moment prêt de nous quitter, au moins pour les quatre prochains mois. Comment faudrait- il dorénavant l’affronter sans risque de déséquilibrer, ni de déstabiliser les équilibres socioanthropologiques ? L’amener à l’usure. Certainement ! Mais pour cela, il faudra encore plus de rigueur , plus d’exigences de vigilance , de responsabilité plus que les mesures d’assouplissement annoncées par SEM Macky Sall. C’est pourquoi dans le discours du Président Macky Sall , transparaît les constantes : mesures d’état d’urgence, couvre feu même s’il est revu et réadapté, mesures d’hygiène encore plus fortes avec 10 millions de masques à distribuer mais aussi les variables avec l’organisation méthodique de l’accès aux marchés, aux lieux de culte , aux écoles et aux universités.S’adapter ! Oui, pour mieux faire face et bien s’accommoder aux mesures d’hygiènes évidentes mais qui nous ont souvent prises à défaut Il s’agit et il s’agira pour les quatre prochains et longs mois, de surtout avoir et de façon constante, à l’esprit et dans la pratique, les réflexes de ne pas donner la main , de tousser à l’aide d’un mouchoir, d’observer la distanciation sociale , de se laver à tout instant les mains avec du savon ou du gel et de ne plus toucher son visage à tout instant, dans la maison , au bureau , dans les champs, dans les bus et autres moyens de transport, au cimetière et dans les marchés, de toujours prier à la maison si possible … S’adapter pour reprendre le cours normal de l’activité socioéconomique, condition sine qua non de notre existence, avec un réaménagement des horaires et ce d’autant plus qu’au regard des données de la DPEE , et repris par notre frère Ibrahima Sene du PIT, la situation n’est cependant pas , après 2 mois , catastrophique. Loin de là. De Février à Mars, les activités économiques se sont redressées en passant de + 04% à + 2,1%, notamment dans le Secondaire qui est tiré par le secteur industriel avec une croissance de 9,7%, et dans une moindre mesure, dans le Tertiaire qui est passé de de – 8,4% à -2,5% , qui est plombé par les « Activités Artistiques et Culturelles » qui ont baissé de 53,8%, des « Activités immobilières de 50,1%, des « Hôtels et Restauration » de 39,5%. Cette baisse a été heureusement atténuée par une hausse du « Commerce » de 7,8% et des « Activités Financières et Assurances » de 22,9% qui avaient connu une baisse de 20,1% en Février par rapport à Janvier 2020. Le secteur tertiaire étant le plus grand pourvoyeur d’emploi dans l’Economie formelle, son redressement de plus moitié, s’est ressenti dans la création d’emploi avec une hausse de 1,8% contre une quasi- stagnation dans le Secondaire avec 0,2%L’activité économique au Sénégal a repris durant les mois de Février et de Mars , mais il est certain que les mois d’Avril et de Mai présenteront un autre visage économique tant il est vrai que l’activité économique a tourné véritablement au ralenti. C’est pour endiguer cette récession économique en perspective que le Sénégal a mis en place un plan de résilience économique et sociale, dont l’objectif est d’atténuer les effets négatifs du covid 19 sur les populations et sur l’économie. Pour le reste, il est question de ne surtout pas baisser les bras en considérant que, assouplissement des mesures, veut dire élimination des risques. Ce serait la gravissime erreur à ne pas commettre, Il faudra simplement considérer que le combat ne vient que de commencer et que c’est maintenant qu’il faudra être plus vigilant surtout avec l’augmentation des cas communautaires. C’est pourquoi, il appartiendra aux structures de mise en œuvre de ces nouvelles mesures, de suivre au quotidien celles-ci , pour prendre les mesures correctives nécessaires, en cas de risque de propagation du virus dans les lieux de culte , les marchés, écoles et universités, dans les administrations publiques et dans les entreprises.Si les espèces qui nous ont précédé ont pu d’adapter, même si certaines ont carrément disparu, malgré leur niveau de résilience limité, il n’y a pas de raison que nous, homo sapiens sapiens ( l’homme 2 fois intelligent ), .que nous ne puissions pas s’adapter à tout phénomène pour lequel , nous n’avons pas encore toutes les informations nécessaires pour livrer le combat qu’il faut et le vaincre.Il reste à féliciter et à encourager SEM Macky SALL pour la gestion de qualité de cette crise et les orientations pertinentes à chaque fois que de besoin, tout en gardant a l’esprit le dialogue et la concertation, l’unité nationale, ciment dune bonne observation des dites mesures. Que Celui dont le Seul Agenda Compte , bénisse le Sénégal, l’Afrique et le reste du monde. A nos disparus , que le paradis céleste soit leur demeure.Vive le Sénégal , Vive la République !

Cheikh NDIAYE

Responsable Politique Apr Grand Yoff