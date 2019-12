Météo…Nuages au Nord et chaleur au Centre, Est et Sud-est

A partir de demain, des voiles de nuages évolueront progressivement sur le littoral et la zone Nord, renseigne un bulletin de l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Il ajoute que ‘’la sensation de chaleur restera fortement marquée à l’intérieur du territoire national notamment dans les régions Centre, Est et Sud-est où les températures journalières atteindront des pics de 38 à 39°C’’.

Aussi, notent les prévisionnistes de la météo, la fraicheur nocturne et matinale restera sensiblement de mise sur le pays, plus particulièrement dans les localités Sud (Kolda, Sédhiou) et Nord-ouest (Podor, Louga, …) où les minima évolueront entre 14 et 18°C.

‘’Les visibilités seront généralement bonnes’’, relève la même source, indiquant que ‘’les vents, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Nord à Nord-est’’.