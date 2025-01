Meurtre de Diary Sow : Une féministe demande la « castration des violeurs »

Fatou Kiné Faye, cheffe du bureau de communication de la Direction de la Promotion de la Bonne Gouvernance au ministère de la Justice et militante des droits des femmes, a réagi suite au meurtre de Souadou Sow, plus connue sous le nom de Diary. Cette fillette de 12 ans a trouvé la mort dans des circonstances tragiques. Selon les premiers éléments de l’enquête, le présumé meurtrier aurait tenté de violer la victime avant de la tuer. Pour lutter contre de tels actes, Madame Faye estime que l’État devrait envisager la castration des violeurs afin d’éradiquer le viol au Sénégal. C’est ce qu’elle a affirmé lors de son passage dans l’émission Midikeng sur Pressafrik.

La raison avancée par cette militante des droits de la femme, c’est d’aller plus loin que criminalisation du viol. A cet effet, elle a demandé à l’Etat du Sénégal, d’aller au-delà de cette loi en épousant une forme de punition plus drastique qu’est, « la castration. » « Au Sénégal force est de constater que la loi a belle et bien criminalisé le viol, mais cela ne suffit pas » a-t-elle déclaré.

La militante des droits de la femme estime que « la castration chirurgicale et chimique aura plus d’impact que la simple criminalisation du viol ». D’où l’importance d’envisager cette forme de sanction plus répressive qui servira selon elle, de leçon aux violeurs et prédateurs sexuels.

Avec Pressafrik