Michael Jordan fait son entrée parmi les personnes les plus riches d’Amérique

Grâce à la vente des Charlotte Hornets, la légende de la NBA, Michael Jordan, jouit d’une situation exceptionnelle : il est devenu le premier sportif professionnel à figurer parmi les 400 personnes les plus riches d’Amérique.

Depuis que Michael Jordan a foulé pour la première fois les parquets de la NBA en 1984, ses revenus n’ont cessé d’augmenter. Au cours de ses 15 saisons en NBA, il a empoché 94 millions de dollars et a été le basketteur le mieux payé de la ligue en 1997 et en 1998. Cependant, c’est en dehors des parquets que Michael Jordan s’est démarqué de tous les autres sportifs, en gagnant environ 2,4 milliards de dollars (avant impôts) au cours de sa carrière grâce à des partenariats avec des marques telles que McDonald’s, Gatorade, Hanes et, bien sûr, Nike, où son dernier chèque de redevance annuel s’élevait à quelque 260 millions de dollars.

Michael Jordan a toutefois réalisé son plus gros coup en août, lorsqu’il a vendu sa participation majoritaire dans les Charlotte Hornets à un prix exorbitant de trois milliards de dollars. Même s’il avait vendu la franchise à l’évaluation la plus récente de Forbes (1,7 milliard de dollars en 2022), cela aurait été un coup d’éclat pour l’ancien joueur âgé de 60 ans. Au lieu de cela, la 27e franchise la plus précieuse de la NBA a été vendue pour le deuxième prix de vente le plus élevé de l’histoire de la ligue et près de 17 fois sa valeur lorsque Michael Jordan en est devenu le propriétaire principal en 2010.

Cela place la légende du basket dans une situation exceptionnelle. Avec une fortune nette estimée à trois milliards de dollars, Michael Jordan est entré dans le classement Forbes 400. C’est la première fois qu’un sportif professionnel figure parmi les personnes les plus riches d’Amérique.

« Michael est l’une des rares personnes à avoir réussi à trois reprises », explique Ted Leonsis, propriétaire des Washington Wizards, Mystics et Capitals, qui s’est associé à Michael Jordan dans le cadre de multiples investissements et participations sportives par le passé. « Beaucoup d’entrepreneurs ne réussissent qu’une fois.

Ils remportent une grande victoire, empochent leurs gains, prennent leur retraite et on n’entend plus jamais parler d’eux, ou bien ils essaient quelque chose une deuxième fois et ça ne marche pas. Il a connu trois grands succès », en référence à l’impact de Michael Jordan en tant que joueur, propriétaire, ainsi qu’à la croissance de la marque Air Jordan chez Nike.

La perspective qu’un sportif professionnel devienne milliardaire est encore très incertaine ; seuls trois individus l’ont déjà fait. Michael Jordan a été le premier à franchir cette étape en 2014, suivi par LeBron James et Tiger Woods, qui l’ont fait alors que leur carrière était encore en cours. Les salaires des sportifs grimpant en flèche et les opportunités extrasportives se multipliant, d’autres suivront certainement, comme en témoigne le fait que sept sportifs, selon Forbes, ont déjà atteint un milliard de dollars de revenus en carrière avant impôts, dépenses et frais d’agents.

Cependant, pour rejoindre le club très fermé des Forbes 400, il faut un parfait tourbillon de circonstances favorables. Comme le dit Mark Cuban, propriétaire milliardaire des Dallas Mavericks, « il faut que les sportifs aient beaucoup de chance ». Michael Jordan a connu le succès dès son entrée en NBA.

Lorsque la première basket Air Jordan est sortie à la fin de sa saison de débutant en 1985, Nike s’attendait à vendre pour trois millions de dollars de marchandises. Deux mois plus tard, les ventes de la marque atteignaient 70 millions de dollars et 100 millions de dollars à la fin de l’année, selon une étude réalisée en 2023 par l’université de Temple. Michael Jordan avait signé pour cinq ans au départ, gagnant 500 000 dollars par an plus des royalties. Dans son dernier rapport annuel, Nike fait état de 6,6 milliards de dollars de recettes annuelles de gros pour la marque Jordan, soit une hausse de 28,6 % par rapport à l’année précédente.

Nike n’était pas la seule entreprise à essayer de tirer parti du talent et du charisme de Michael Jordan. « Il était une marque avant que l’on ne parle d’êtres humains comme étant des marques », déclare Marc Ganis, président de la société de conseil Sportscorp. Ce n’était pas Michael Jordan qui faisait la promotion de Gatorade, c’était Gatorade qui disait : « Buvez du Gatorade pour ressembler à Michael. »

Cependant, peu après sa seconde retraite de la NBA en 1998, Michael Jordan a commencé à s’éloigner de la vie de célébrités. Selon ESPN, il a fait plusieurs offres infructueuses pour acheter les Hornets (qui sont devenus plus tard les New Orleans Pelicans) et les Milwaukee Bucks. Il a finalement rejoint un groupe de propriétaires dirigé par Ted Leonsis qui a acheté les Washington Capitals (NHL) et 44 % des Washington Wizards, et il a assumé le rôle de président des opérations de basketball sous la direction d’Abe Pollin, alors propriétaire majoritaire des Washington Wizards.

« Il était une éponge », déclare Ted Leonsis, qui se souvient que la légende du basket était très curieux et posait beaucoup de questions. De la vente de sponsors à la publicité, Ted Leonsis lui a transmis tout ce qu’il savait sur le monde du sport. « En fin de compte, il avait plus raison que moi, c’est-à-dire que si vous avez une grande équipe et des joueurs vedettes, il est facile de vendre des billets, des loges et des sponsorings. »

Le retour de Michael Jordan sur les parquets pendant deux saisons a entraîné la cession de sa participation dans l’équipe et, lorsqu’il a pris sa retraite pour la troisième et dernière fois en 2003, il n’a pas attendu trop longtemps pour acheter une autre équipe. En 2006, il a acquis une participation minoritaire dans les Charlotte Bobcats et, quatre ans plus tard, il est devenu le premier joueur à devenir propriétaire majoritaire de la NBA, dans le cadre d’une transaction principalement financée par la dette, qui a valorisé la franchise à 175 millions de dollars, soit une baisse considérable par rapport aux 300 millions de dollars que le fondateur de BET, Robert L. Johnson, avait versés pour l’équipe d’expansion en 2003.

Malgré sa nature ultra-compétitive, les Hornets de Michael Jordan n’ont jamais connu le succès sur le terrain (l’équipe a abandonné le nom de Bobcats en 2014), s’inclinant au premier tour des playoffs de la NBA trois fois au cours des 13 dernières années. Cela n’a pas empêché Michael Jordan de surfer sur la vague de l’appréciation rapide des franchises sportives. En 2019, il a vendu 20 % de l’équipe au fondateur de Melvin Capital, Gabe Plotkin, et au fondateur de D1 Capital Partners, Daniel Sundheim, pour une valeur de 1,5 milliard de dollars.

L’équipe a finalement été vendue pour le double de ce prix lorsque l’ancien basketteur a cédé le contrôle majoritaire à Gabe Plotkin et à un autre fondateur de fonds spéculatif, Rick Schnall, il y a deux mois. En ce qui concerne les franchises de la NBA, seuls les Phoenix Suns ont été vendus à un prix plus élevé, lorsque le PDG de United Wholesale Mortgage, Mat Ishbia, a acheté la franchise à un prix évalué à quatre milliards de dollars au début de l’année.

« Aujourd’hui, les gens se disent : “Si les Hornets ont été vendus pour X, que je suis sur un marché plus important et que je fais plus de chiffre d’affaires, cela doit signifier que mon équipe vaut Y” », explique Ted Leonsis. « Il a fait une très bonne affaire et cela aide tout le monde. S’il avait fait une vente à la sauvette, les gens n’auraient pas été contents de lui. »

Michael Jordan a conservé une petite participation dans les Hornets, ce qui lui permettra de rester en contact avec le basketball, tout en cherchant sa prochaine entreprise. Au fil des ans, il s’est lancé dans d’autres activités, notamment des concessions automobiles, des restaurants, une marque de tequila haut de gamme et, plus récemment, des prises de participation. Il a racheté les sociétés CLEAR, Mythical Games, Dapper Labs, pour n’en citer que quelques-unes, ainsi que DraftKings et Sportradar, toutes deux acquises par l’intermédiaire de Ted Leonsis.

Pour le prochain défi de Michael Jordan, Ted Leonsis s’attend à ce que la NASCAR occupe une place plus importante dans sa vie professionnelle. En 2020, la légende du basket a cofondé l’équipe 23XI Racing de la Cup Series avec le pilote de Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin. « Je vous parie que cela finira par être une excellente affaire pour lui aussi », déclare Ted Leonsis. « C’est sa compétitivité et son désir de gagner. »

