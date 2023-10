Youssou Ndour se rapproche de Sonko…sa télé fait le job

En politique, il ne faut jamais dire jamais. Du jour au lendemain, le bon samaritain devient le méchant petit diablotin qui prend tout ce que vous lui avez offert, pour vous combattre. Cela vient de se produire sous nos yeux. Macky Sall n’a plus que ses yeux pour pleurer et dire « Ah si je savais ». Son plus qu’ami, son protégé, Youssou Ndour se rapproche dangereusement de Sonko. Et cela se fait sous les yeux des Sénégalais qui suivent massivement sa télé. La télé TFM (Télé Falaat Macky -comme le surnommaient ses pourfendeurs aujourd’hui que You veut séduire-) a complètement viré dans la ligne défenderesse de Sonko.

Ousmane Sonko a bon dos. Oublié par les Sénégalais depuis qu’il est dans la prison de haute sécurité de Sébikhotane, Youssou Ndour et sa télé le rappellent au bon souvenir des Sénégalais. La TFM est devenue un organe de propagande au service d’Ousmane Sonko, alors que les partisans de ce dernier ne manquent jamais de fustiger et de dénoncer la position tendancieuse de cette télé qu’ils disent être au service du pouvoir.

D’ailleurs, l’on se souvient lors des évènements sanglants de mars 2021, des manifestants avaient pris d’assaut la RFM, et la TFM n’avait réussi à se tirer d’affaire que grâce à la sécurisation des lieux par les forces de l’ordre. Depuis à chaque fois qu’Ousmane Sonko appelle à des manifestations, les locaux de la TFM font partie des édifices surveillés par les forces de défense et de sécurité. Des reporters de la TFM avaient même été pris à partie par des militants de l’ex-Pastef lors d’une manifestation organisée par Yewwi Askan Wi sur la Place de la nation. Aujourd’hui, à la TFM on oublie tout cela. Youssou Ndour a gentiment quitté Macky mais il se rapproche dangereusement d’Ousmane Sonko.

L’amour de Bouba Ndour pour Sonko a transformé la célèbre émission Jakaarlo du vendredi en tribune pour le leader du Pastef. Bouba Ndour, directeur des Programmes de la TFM est le frère cadet de Youssou Ndour. Il prend le malin plaisir lors des émissions Jakaarlo de s’en prendre à tout vent à tous ceux qui sont proches du pouvoir ou qui ne sont pas proches d’Ousmane Sonko. Il se permet de leur couper arrogamment parfois la parole parce que tout simplement, il faut entrer dans les bonnes grâces de l’ex-Pastef.

Selon certains analystes, Bouba Ndour s’est rapproché du leader de l’ex-Pastef par pur opportunisme. « Au cas où Sonko prendrait le pouvoir, You, sa fratrie et ses médias seront protégés par l’axe Bouba -Sonko » disent les observateurs en analysant le comportement de Bouba Ndour. A la TFM, Bouba Ndour est le défenseur le plus acharné d’Ousmane Sonko. Il est là-bas son « propagandiste en chef ». Il prend systématiquement la défense d’Ousmane Sonko au cours de l’émission Jakaarlo.

Maintenant ce qui se passe est plus dangereux. Bouba Ndour n’est plus le seul, depuis que Youssou Ndour a pris ses distances avec le pouvoir de Macky Sall. C’est toute la TFM qui est devenue un outil de propagande au service d’Ousmane Sonko. Depuis que You a dit au revoir à Macky, sa télé a complètement changé d’orientation. TFM fait « Focus » sur Sonko. Il n’y a d’yeux que pour Sonko maintenant à cette télé.

Hier mardi, c’était le jour de Sonko sur Infos/matin de la TFM. La télé de Youssou Ndour défendait Sonko comme si elle faisait partie de ses avocats. Après avoir obtenu un direct avec Branco qui a lynché Macky et son régime, c’est le journaliste Assane Samb qui est venu sur le plateau pour fustiger la décision de la DGE de ne pas servir les fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Comme s’il connait la loi mieux que les agents de la DGE.

Et ce n’est pas tout. Les invités à la TFM qui ne sont pas favorables aux opinions d’Ousmane Sonko sont systématiquement lynchés, alors que ceux qui sont du camp de l’ex-Pastef sont caressés dans le sens du poil. Le candidat à la présidentielle Me El Hadj Diouf qui était l’invité de Infos/Matin a été maltraité comme un membre de BBY.

Face à l’avocat El Hadj Diouf, les journalistes de la TFM se sont fait l’avocat de Sonko. Incroyable ! Me El Hadj Diouf qui est venu en tant que candidat en 2024, s’est vu servir des questions gênantes sur Sonko. Visiblement, on cherchait à le mettre mal en point avec certaines questions qu’on lui posait. Pauvre You ! Il va prendre tout ce que Macky lui a donné pour défendre Sonko…En espérant avoir son électorat.

A la TFM, désormais, il n’y en a désormais que pour Ousmane Sonko par-ci, Ousmane Sonko par-là. La TFM s’est complètement métamorphosée et est au service d’Ousmane Sonko pour la plus grande joie de Bouba Ndour. Ousmane Sonko qui n’a rien demandé, ne peut espérer mieux et doit se frotter les mains pour compter la TFM parmi ses alliés dans la presse.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn