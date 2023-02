Bouba Ndour défend Sonko et massacre le représentant de Macky…

Le Préfet de Mbacké, représentant du Chef de l’état dans le département, doit regretter d’avoir fait des études en entendant le nouveau membre du parti PASTEF, Bouba Ndour de la TFM, critiquer sa décision d’interdire le meeting de Pastef qui y était prévu le vendredi dernier. Pour Bouba Ndour, l’argument posé par le Préfet d’interdire cette manifestation sur l’absence d’une seule signature aurait pu être revu dans le sens d’autoriser ce rassemblement de l’opposition. Bouba Ndour a carrément accusé le Préfet d’être responsable des échauffourées qui ont éclaté à Diourbel du fait de son intransigeance à faire respecter la loi. L’amour de Bouba Ndour pour Sonko n’a plus de limite. Incroyable mais vrai dans une République !

Bouba Ndour se moque royalement des téléspectateurs de la TFM, malheureusement, personne pour le recadrer. Voilà un personnage suffisant qui n’a pour seul mérite d’être le frère de… Si Youssou Ndour est devenu ce qu’il est aujourd’hui, c’est grâce à ses efforts au travail. Quelque part, Youssou Ndour a senti qu’il pouvait tirer quelque chose en lui pour devenir une star planétaire qui sert d’exemple à tous ceux qui savent que c’est à force d’effort, d’abnégation que l’on réussit seul, sans compter sur l’apport de quiconque…

Youssou Ndour s’est bâti seul. Bouba Ndour se bâtit parce qu’il est tout simplement le frère de Youssou Ndour. Sur le plateau de l’émission hebdomadaire Jakaarlo de la TFM, Bouba Ndour indispose tout le monde. Très limité intellectuellement, il préfère d’abord laisser le soin à tous ceux qui partagent avec lui le plateau, s’épancher sur le sujet du jour, avant de prendre la parole dans de longues et ennuyeuses explications. Le plus hilarant, c’est que Bouba Ndour qui n’aime pas qu’on lui coupe la parole quand il intervient en défendant des positions stériles, se permet de le faire aux autres avec qui, il est sur le plateau et qui sont pourtant dans des développements intéressants.

A l’heure où il y en a qui croit qu’en 2024, Ousmane Sonko sera Président de la République du Sénégal, beaucoup s’empressent de lui faire acte d’allégeance pour ne pas subir une quelconque oppression, mais plutôt des sucettes de sa part. Bouba Ndour fait partie de ce lot. On dirait qu’il a perdu toute sa dignité. Bouba Ndour doit avoir honte et se regarder devant un miroir à l’heure qu’il est, se vantant d’être le frère de Youssou qui s’est toujours montré digne.

Youssou Ndour a subi toutes sortes d’acharnement du temps où Me Abdoulaye Wade était au pouvoir, mais jamais cela ne l’a poussé à courber l’échine face à un pouvoir face à un pouvoir qui cherchait à travers tous les moyens à le conduire vers la faillite. Il a su résister héroïquement et montré avant tout, que seule la dignité vaincra. Tout le contraire de Bouba Ndour. Sur le plateau de Jakaarlo, Bouba Ndour est devenu le plus grand défenseur d’Ousmane Sonko.

Il indispose tout le monde, tant il est devenu le chantre du Pastef au Sénégal et en Afrique. Et Bouba Ndour s’est mis à dos tout le monde, du fait de son manque d’humilité. Lui qui n’a jamais les pieds dans une grande école ou à l’université, se permet de donner des leçons à un Préfet issu de l’ENAM. Et cela donne quoi ? Voici ce que Bouba Ndour demande : le Préfet en voyant qu’il manque une signature, aurait dû avertir les concernés pour compléter la signature et autoriser le meeting.

Bouba Ndour ne sait même pas quelles ont été les motivations du Préfet pour interdire ce meeting ? Il aurait dû demander à Daouda Mine qui a recadré le Préfet avec des arguments solides, avant d’ouvrir sa bouche. Franchement, à cause de ses inepties, il conduit beaucoup de téléspectateurs à se détourner de l’émission Jakaarlo, pour suivre d’autres programmées au même moment dans des chaînes concurrentes.

A suivre…L’image qui montre que Bouba Ndour est très proches de Sonko

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn