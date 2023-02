Comment Macky Sall s’est fait arnaquer par les leaders de Benno à Thiès

Le président Macky Sall continue de sillonner le Sénégal dans le cadre du Conseil des ministres délocalisé. Beaucoup voient en ces sorties du chef de l’Etat, une manière de battre campagne avant l’heure. Quoiqu’il en soit, ce dernier périple l’a mené à Thiès. Prévu du 6 au 9 février, il a permis au locataire du Palais de se rapprocher davantage de Idrissa Seck. Politiquement, le chef de l’Etat s’est fait arnaquer par ses leaders locaux. Ceux qui ont perdu les locales et Législatives se remettent en selle…

La capitale du rail n’est plus sous le contrôle de Benno Bokk Yakaar. Ce coin était jadis réputé comme étant le bastion de Idrissa Seck. Mais depuis qu’il a trahi l’opposition pour être un élément incontesté du « Mburook Soow », il a perdu le contrôle de Thiès. Le président du Rewmi a été battu à toutes les élections depuis lors. D’ailleurs, ces défaites consécutives ont apporté un certain malaise dans ses relations avec le président de la République. La question de la troisième candidature est venue mettre du sable dans le plat des deux hommes.

Ce n’est que ce mercredi que Macky Sall a concrètement retrouvé son « Mburook Sow » à Thiès. Ils sont bon redevenus des amis, mais le chef de l’Etat s’est fait avoir comme un débutant. Amoureux des grandes foules, Macky a été triomphalement accueilli dans la cité du rail. Les responsables locaux ont cassé la tirelire pour réserver à Macky un accueil digne de son rang. Mais cette grande mobilisation n’est que de la poudre aux yeux. La mouvance présidentielle a perdu ce bastion. Les nouveaux maitres sont des membres de la coalition Yewwi Askan Wi. Babacar Diop et ses camarades gèrent Thiès avec brio.

Aux élections locales, les membres de Benno ont été laminés par des novices en politiques. C’est ainsi que Babacar Diop et Birame Souleye Diop sont devenus maires. Arrivé aux Législatives, la mouvance présidentielle remet en place la même équipe perdante. Avec des moyens colossaux, ils ont battu campagne et mobilisé des milliers de militants. Au soir du 31 juillet 2022, la coalition au pouvoir a perdu ses quatre députés. Un nouveau revers des hommes du « Macky ». Des mois après, ces leaders perdants ont encore gagné le pari de la mobilisation. Et beaucoup de membres de BBY jubilent. Mais ils devraient plutôt se poser la question à savoir comment ces responsables perdants comptent reprendre leur bastion ?

Mission impossible ! Tous ces leaders qui gigotent comme des asticots sont vomis par les Thiéssois. Incapable de se remettre sur scelle, ils ont dépensé des millions pour mobiliser les mêmes militants qui les ont sanctionnés aux élections Locales et Législatives. Une nouvelle bêtise qui va couter cher à Macky Sall qui s’est lancé dans un troisième mandat très controversé. Si le chef de l’Etat compte sur ces leaders, il perdra son fauteuil présidentiel sans s’en rendre compte. Les Idrissa Seck, Yankhoba Diattara, Abdou Mbow, Augustin Tine ou Abdoulaye Dieye, sont tous des loosers politiques. Ils ont été incapables de reprendre Thiès des mains de Yewwi Askan. Laminés deux fois, Macky ne devrait pas trop compter sur ces personnes.

Mais le président est connu pour son amour pour les incapables. Macky Sall n’hésite pas à s’entourer des personnes les plus controversées, les nullards, les ministres catastrophes et les leaders qui ne lui apportent rien politiquement. Sinon, il se serait déjà débarrassé de tous ces boulets qu’il traine depuis les élections Locales. Avec une telle équipe, Ousmane Sonko n’aura pas du mal à enterrer Macky et son troisième mandat.

Le concept de « Nittou Thiès » vient de prendre forme après le passage du chef de l’Etat dans la cité du rail. Après la raclée aux deux dernières élections, des leaders de Benno osent encore promettre à Macky Sall de lui donner un troisième mandat. Avec des perdants comme Idrissa Seck, le locataire du Palais ne validera même pas sa candidature. Macky ne doit pas se faire d’illusion : Thiès lui a tourné le dos et vomi ses leaders. Reste maintenant à savoir combien de temps Macky compte garder ces vestiges du passé ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru