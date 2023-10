La stratégie de Amadou Ba pour freiner deux dissidents de Benno

La bataille entre Apériste sera très rude. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar ne compte pas laisser les dissidents lui voler la vedette. Amadou Ba a décidé de riposter. Le Premier ministre compte abattre ses anciens camarades de partis au premier round de la course présidentielle. Mahammed Boun Abdallah Dionne et Mame Boye Diao devront jouer la carte de la prudence s’ils ne veulent pas y laisser des plumes. Un gros danger les guette à moins de cinq (5) mois de l’élection du 25 février 2024.

Mahammed Boun Abdallah Dionne et Mame Boye Diao risquent d’avoir des problèmes. Les deux responsables de l’APR ont choisi de faire cavalier seul en perspective de l’élection présidentielle de 2024. Ils ont catégoriquement refusé de s’aligner derrière le choix du président Macky Sall. Mais ce qu’ils n’ont pas pris en compte c’est la réalité politique sénégalaise. En refusant d’être derrière Amadou Ba, ils sont devenus des adversaires pour le candidat de Benno. Et cela, le Premier ministre en est bien conscient. Raison pour laquelle il a lancé une vaste offensive.

Amadou Ba ne compte pas laisser ses deux dissidents s’imposer. Pour freiner leur avancée, le champion de Macky a décidé de freiner Boun Abdallah Dionne et Mame Boye Diao au parrainage. Pour se faire, le PM a opté pour le parrainage citoyen, alors qu’il a la possibilité de bénéficier du parrainage des élus de la majorité (maires, députés et conseillers municipaux). Des parrainages qu’il a déjà acquis. En d’autres termes, celui qu’on surnomme «l’homme fort des Parcelles» compte rafler le maximum de signatures pour ne rien laisser à ses anciens camarades.

Et Amadou Ba a plus de chance pour tout rafler. Le PM a tout l’électorat de Benno derrière lui. Amadou Ba n’a même pas besoin de descendre sur le terrain. Les membres de la mouvance présidentielle ont entamé une vaste campagne pour collecter le maximum de parrainages. Les députés de BBY à eux seuls s’engagent à remettre au moins 50.000 parrainages à leur candidat. Et il faut dire qu’ils ont les moyens financiers et politiques pour y arriver. Tout l’appareil politique de Benno et de l’APR est derrière Amadou Ba.

Le candidat de Benno n’est pas dans les dispositions de faire des cadeaux à ses adversaires politiques, surtout ceux issus du même camp politique que lui. Avec ce parrainage citoyen, c’est la guerre des tranchées qui est lancée. Et le Premier ministre est en train de prendre le dessus sur ses anciens camarades de parti. Il multiplie les sorties ce qui le rapproche davantage de son électorat.

Pendant ce moment, les deux dissidents cherchent toujours leur marque. Boun Abdallah Dionne est en train de blinder son entourage avec la venue de personnalités comme Mounirou Sy. Mais celà est loin de suffire. L’ancien Premier ministre est affecté par son long retrait de l’espace politique. Il est resté en hibernation au point que les sénégalais avaient commencé à l’oublier. La nature ayant horreur du vide, Amadou Ba a récupéré le vide laissé par son prédécesseur à la Primature.

Cette impopularité de l’ancien PM, risque d’être un véritable handicap pour la collecte de parrainages. Mame Boye Diao est affecté par le même virus. La popularité de l’ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ne dépasse pas son petit patelin. Le maire de Kolda a ruiné toutes ses chances quand il a validé la troisième candidature de Macky Sall. Un dérapage verbal qui reste gravé dans la mémoire de bon nombre d’électeurs.

Ses bonnes relations avec Ousmane Sonko pouvaient lui être bénéfiques. Malheureusement, le contexte n’y sied pas. Les patriotes sont plus préoccupés par les nombreuses candidatures au sein de leur rang. Surtout qu’une nouvelle génération de politiciens a complètement changé la mentalité des jeunes qui sont devenus réticents à l’idée de reconduire des gens du système. Ainsi, Boun Abdallah Dionne et Mame Boye Diao auront du mal à passer l’étape du parrainage citoyen.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru