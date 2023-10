Amadou Ba à ADD : «On va former une équipe pour travailler ensemble et gagner»

Ce n’est pas un secret de polichinelle. Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo (ADD) ne sont pas les plus grands amis. Et c’est même, après moult pressions que le dernier nommé a décidé de retirer sa candidature, quand le premier a été choisi comme candidat de Benno Bokk Yakaar pour la future présidentielle. Les deux hommes ont eu des échanges ce week-end au palais, lors de la réunion de la conférence des leaders de BBY.

Durant la rencontre, le chef du gouvernement s’est adressé au président du Conseil économique social et environnemental (Cese) en ces termes : «Ablaye est un frère. Je sais que je ne suis pas plus méritant que toi, mais par chance j’ai été désigné candidat. Sois rassuré mon frère. Je ne ferai rien sans toi, je ne ferai rien contre toi», lui a-t-il promis.

D’après L’Observateur, Amadou Bâ a aussi promis au Président Conseil économique, social et environnemental (Cese) des visites fréquentes pour surtout échanger sur les questions d’ordre politique. «On va former une équipe pour travailler ensemble et gagner», s’est engagé Amadou Bâ, prenant à témoin l’assemblée.

Le Président Macky Sall a ensuite donné la parole à Abdoulaye Daouda Diallo, afin qu’il puisse sortir ce qu’il a dans le cœur. «Amadou, tu es un frère. On se connaît depuis 1993 et a partagé la même administration», lui a-t-il répondu. Et de lui promettre: «Tu as mon soutien. Je ne ménagerai aucun effort pour une victoire au premier tour.»