Migration…Isabelle Mpouma morte et enterrée dans le désert

Dans une vidéo ayant circulé à partir du 1er août, d’une durée de 1’44 », on voit une femme allongée dans le sable. Elle respire encore, mais elle semble sur le point de rendre l’âme. Notre rédaction a donc décidé de n’en publier qu’une capture d’écran floutée, avec l’audio. L’homme qui filme dit : « Ça fait quatre jours que nous sommes coincés au désert à cause d’elle, nous sommes dépassés, on ne sait pas quoi faire, nous sommes une quarantaine de personnes […], on va la laisser, que Dieu nous pardonne, […] on ne peut pas risquer 40 vies pour une personne, on a déjà fait de notre mieux. » Il demande aussi aux gens de partager la vidéo s’ils la voient, et d’informer la famille de la femme s’ils la reconnaissent. Cette femme est ensuite décédée : dans une autre vidéo, on la voit enveloppée dans un tissu, puis soulevée et transportée par des hommes.

Ces vidéos sont parvenues à la famille de cette femme camerounaise, Isabelle Mpouma, comme le raconte son frère, Mpouma Salomon, qui vit à Douala. « Nous avons appris son décès le 1er août : des gens qui nous connaissaient, et qui avaient vu les vidéos, nous ont informés. Elle avait disparu depuis le 20 juillet. Quand nous avons vu qu’elle était partie, nous avons essayé de communiquer avec elle, mais elle n’avait visiblement pas de réseau. Nous avons pensé qu’elle avait pris la route car, avant cela, elle avait déjà essayé de quitter le pays à deux reprises, mais cela n’avait jamais fonctionné. Mais cela nous a quand même surpris, car elle ne nous avait pas informés de son départ. Je pense qu’elle voulait nous faire une surprise. Elle avait 37 ans. Elle avait 2 garçons, de 15 et 3 ans. Elle avait une boutique à la Cité des Palmiers où elle vendait des sacs, des chaussures… Elle posait aussi des ongles. Elle se débrouillait. Mais dans notre famille, notre père est décédé, notre mère est souffrante… Je pense qu’elle voulait réussir dans la vie et faire remonter la pente à notre famille. »