Migration : Plus de 400.000 personnes ont quitté le Sénégal en 2019

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a publié un bulletin semestriel sur la migration et la mobilité internationale. Selon le rapport parcouru par Rewmi Quotidien, au cours du premier semestre de l’année 2019, les entrées et les sorties au niveau des frontières sont plus importantes chez les individus de nationalité sénégalaise.

Au total, 475 622 Sénégalais sont entrés dans le territoire national et 400 538 en sont sortis. Le solde positif le plus élevé est enregistré chez les Sénégalais avec 75 084. Une proportion de 22% des entrées et de 24% des sorties, soient respectivement 210 206 et 194 044, sont effectuées par des Européens, soit un solde positif de 16 162.

Les ressortissants des pays de l’Afrique de l’Ouest ont enregistré 155 107 entrées et 132 731 sorties, soit un solde positif de 22 376. Les entrées et les sorties effectuées par des ressortissants de l’Afrique hors CEDEAO sont de l’ordre de 5%, avec 36 225 entrées et 31 653 sorties, soit un solde positif de 4 572.

Les ressortissants des autres pays africains ont enregistré 4% des entrées et 4% des sorties, soit 41 205 et 35 684 respectivement, d’où un solde positif de 5 521. Les ressortissants du reste du monde ont fait moins d’entrées que de sorties avec 52 633 et 53 901 respectivement, soit un solde négatif de 1 268.