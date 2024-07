Militantisme couronné du prix de DG…Pourquoi pas (Par Birame Waltako Ndiaye)

Militantisme couronné du prix de DG. Pourquoi pas ?

Il ne pouvait en être autrement, Pastef se conduit en commandant-stratège dans le choix des membres du gouvernement. Juger de la pertinence des choix portés sur les hommes et femmes est difficile et forcément biaisé par nos partis-pris. Il est chimérique d’envisager qu’un élu, homme ou femme politique, se conduise différemment que de chercher à conserver le pouvoir. Si, dans l’idéal, l’intérêt général constitue la finalité de l’action gouvernementale, les moyens d’y parvenir, quant à eux, seront toujours à la solde des ambitions politiques. C’est la compétition en démocratie qui le veut et qui l’exige.

Naturellement, les trois critères qui président à la désignation des ministres et directeurs généraux (Compétence, Confiance et Circonstance) laissent aux observateurs une toute petite marge d’appréciation. Et pour cause, ni le diplôme, ni le nombre d’années d’expérience ne suffisent à caractériser la capacité managériale ou celle d’adaptation des nominés. Voilà pourquoi l’exigence de retourner l’ascenseur prend le dessus sur les fantasmes populaires, sinon populistes, du règne monopolistique du seul critère de compétence. Ainsi soit-il. Il faut croire que c’est à la mesure des attentes de rupture sans précédent et des promesses sans commune mesure.

Cependant, il n’y a vraiment pas de quoi s’emporter du seul fait des nominations partisanes. Le contraire aurait surpris. Sous le régime de Macky Sall, la même chose avait été dite. Des gens de l’opposition avaient brocardé ceux qui trouvaient normal que des politiciens du même bord soient décrétés. Le problème, c’est que nous avons tendance, selon le bord auquel on se situe, d’idéaliser ou de simplifier les responsabilités et les actes de gouvernement. En vérité, les fonctions y afférentes sont essentiellement politiques.

À ceux qui pensent, dans une logique binaire et hermétique, que c’est oui ou non, avec ou contre moi, abstenez-vous des dérisoires jugements approximatifs de valeurs. Pour pouvoir aboutir à des solutions valables, il faut tenir compte de la réalité. La politique n’est rien d’autre que l’art des réalités. La vraie résistance, c’est refuser de jouer le jeu de la masse complaisante, celle qui tranche sans façon ni fermeté entre le mal et les manières maquisardes de mise en cause.

Qu’est-ce que Lansana Gagny Sakho a dit que Mimi Touré n’a pas dit contre Ousmane Sonko et le Pastef. Pourtant, le traitement désobligeant qui est réservé au premier diffère carrément de l’appréciation prêtée à l’ex-première ministre, notamment dans les nominations. Comme quoi, la part d’objectivité dans la perception de l’opinion publique sur les faits et gestes des gouvernants demeure très faible. Les classes politiques s’isolent et manœuvrent sans cesse, tiraillées par la realpolitik d’une part et des exigences de charme à l’endroit de l’électorat beaucoup trop attentiste d’autre part.

Des idées arrêtées, sans effort de discernement, fixent les positions dans l’espace clos de tergiversations et d’ajournements. Malheureusement, il n’y a plus de place aux mouvements, rien que pour l’emportement. L’opinion enflammée s’inscrit dans une logique binaire en amie et ennemie du régime sur des questions cruciales d’actualité. Ceux qui fustigent les dysfonctionnements immenses attendent leur tour pour se disculper comme par magie. Demain, les rôles seront inversés et ainsi de suite.

Birame Waltako Ndiaye