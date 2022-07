Mimi et Pape Diop séduisent le Nord et l’Est…Sonko s’enlise à Thiès et Dakar

Les partis expérimentés font la différence lors de cette campagne pour les législatives du 31 juillet 2022. Connaissant bien le terrain politique, les têtes de liste des coalitions Benno Bokk Yaakaar, Mimi Touré et Bokk Gis-Gis-Liggeey, Pape Diop, se sont engouffrés dans le Sénégal profond en quête de voix. Partant du Nord du Sénégal vers l’Est avant de rallier le Sud, les coalitions Benno et Bokk Gis-Gis drainent des foules. Pendant ce temps, le leader de Pastef et sa coalition se battent à Thiès et Dakar ou leur campagne semble s’enliser…

Pape Diop et Mimi Touré ne sont pas nés de la dernière pluie. Ce n’est pas aujourd’hui qu’ils sont entrés dans l’arène politique. Ils savent où mettre les pieds et quel type de discours tenir aux populations. Ancien Président de l’Assemblée nationale et du Sénat, Pape Diop est connu pour son esprit républicain. Même étant dans l’opposition, il se distingue par son discours prônant la paix au Sénégal. Pape Diop ne verse jamais dans la violence.

Partout où il passe, l’ancien Président de l’Assemblée nationale s’attire la sympathie d’une partie de l’opinion. Pape Diop sait comment s’adresser aux foules. Il ne fait pas de gestes déplacés en public, comme certains leaders. Le capital de sympathie qu’il est en train de récolter en ce moment, devrait se traduire le moment venu en votes des citoyens en sa faveur. La coalition Bokk Gis-Gis-Liggeey pourrait être la grande surprise de ces élections législatives du 31 juillet prochain.

C’est que c’est une coalition qui regroupe en son sein des responsables libéraux, anciens membres du Parti démocratique sénégalais (PDS) comme Aliou Sow, Mamadou Massaly… Ce qui montre, qu’en outre de son esprit républicain, Pape Diop est un grand rassembleur. Et les Sénégalais ont toujours manifesté leur sympathie à ceux qui aiment rassembler et affiché leur mépris vis-à-vis de ceux qui divisent. Voilà qui justifie aussi la bonne campagne qu’il mène.

Quant à Aminata Touré, elle est en train de prouver partout où elle passe sur le terrain qu’elle ne laisse rien à ses adversaires. Le Président de la République Macky Sall est loin de s’être trompé en confiant à Mimi Touré la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mimi Touré déroule. Elle sait défendre les réalisations du gouvernement qu’elle vante partout où elle passe. Et les populations adhèrent bien à son discours.

Mimi Touré a déjà conquis le Nord et l’Est du pays, et elle avance dans le Sud. Justement en Casamance où certains leaders politiques affamés du pouvoir veulent dresser un discours ethniciste visant à faire croire que le Président de la République Macky Sall n’aime pas les diolas, Mimi Touré va être à l’aise en démantelant une telle théorie. En termes de réalisations et d’investissements, Macky Sall a en effet plus fait en Casamance que dans les autres parties du Sénégal.

Et qui donc que Mimi Touré pour défendre toutes les réalisations du gouvernement dans le Sud ? Mimi Touré est une propagandiste douée, c’est pourquoi, elle bat en brèche si aisément tous les arguments qu’essayent de développer les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi qui se maudissent d’avoir en face d’eux une personne comme Mimi Touré.

Yewwi Askan Wi est en train d’être réduit à sa plus simple expression durant cette campagne. Les membres de cette coalition, ont perdu la tête. A Dakar et à Thiès, ils sont en train de s’enliser dans leur campagne. Et pour ne rendre guère les choses faciles, voilà que les populations se mettent à demander à Ousmane Sonko des comptes sur l’affaire Adji Sarr. partout où son cortège passe, des Sénégalais crient « Adji Sarr ».

La rédaction de xibaaru