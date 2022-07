Adji Sarr perturbe la campagne de Sonko…ça craint pour lui

Est-ce le prolongement de la guerre entre Ousmane Sonko et son accusatrice Adji Sarr ? Pendant la marche de Ousmane Sonko à Tivaouane et Thiès, le leader de Pastef a vu sa procession entachée aux cris de « Adji Sarr ». Le « viol » le poursuit jusque dans la campagne pour les législatives. Ce qu’on n’a pas vu pendant les Locales vient de faire son apparition aux législatives. Le nom de Adji Sarr perturbe la campagne de Sonko. Les populations rappellent à Sonko son forfait…

Avec ça, Ousmane Sonko regardera désormais où mettre les pieds durant la campagne. A Tivaouane et à Thiès, sa caravane a essuyé des huées. Des populations ont tenu à lui rappeler qu’il fait l’objet d’une accusation de viol, en se mettant à crier le nom de Adji Sarr, sa présumée victime. Le ton est donné par ces populations. Ousmane Sonko doit s’attendre à subir le même sort partout où il passera…

Il devait s’y attendre. Depuis qu’il est accusé de viol en mars 2021 par Adji Sarr, Ousmane Sonko fait tout pour éviter que cette question ne soit débattue. Il ne veut pas que l’on en parle et fait tout pour retarder l’action de la justice dans cette affaire. Il aura beau se démener cependant, il lui faudra un jour rendre compte de cette accusation de viol qui plane sur sa tête. Ailleurs, dans les grandes démocraties, un homme politique qui fait l’objet d’accusations si graves, arrête toutes ses activités pour se mettre au service de la justice. Tant que la justice ne tranchera pas, ils éviteront toute activité publique.

Ousmane Sonko fait fi de tout cela. Fort logiquement, il est rappelé à l’ordre par des populations de Thiès et de Tivaouane. Ousmane Sonko ne peut décemment mener des activités publiques alors que l’affaire Adji Sarr n’est pas encore tirée au clair. C’est lui qui dit vouloir que cette affaire soit tirée au clair, dans les faits, c’est lui qui fait tout pour bloquer le fonctionnement de la justice dans cette affaire.

Dans les faits, c’est au jeu du chat et de la souris que veut se livrer Ousmane Sonko dans cette affaire Adji Sarr. A Thiès et à Tivaouane, les populations lui rappellent fort aisément qu’elles demeurent vigilantes sur cette affaire et qu’elles le lui rappelleront partout jusqu’à ce qu’il réponde devant la justice. Il est évident que des populations d’autres localités voudront suivre les exemples de celles de Thiès et Tivaouane. Le reste de la campagne pour les élections législatives du 31 juillet prochain ne va pas être de toute tranquillité pour Ousmane Sonko.

Les populations ne vont pas lui laisser du répit, et il doit s’attendre à vivre une campagne perturbée par des cris où on lui rappellera son histoire de viol. A moins que pour fuir le débat, il ne se décide à abandonner la campagne. Ce qui sera un pire désaveu pour lui. Et c’est lui qui l’aura cherché ainsi. Car, à force de vouloir défier tout le monde au Sénégal, Ousmane Sonko voit les choses se retourner contre lui.

Plusieurs jeunes qui croyaient en lui, commencent à lui tourner le dos. Ousmane Sonko est désavoué par les populations. Il multiplie les actes de maladresse. Il va jusqu’à vouloir chercher à saper la cohésion et l’unité nationale. Alors qu’il sait qu’il fait l’objet de graves accusations et devra répondre de ses actes devant la justice. Mais, tant qu’il pourra noyer le poisson jusqu’en 2024 pour échapper aux actions de la justice, il cherchera à le faire. Il est bon de lui rappeler désormais partout où il se présentera qu’il a des comptes à rendre à la nation.

La Rédaction de xibaaru