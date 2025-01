Mimi sur les relations USA-Afrique : « Je ne m’attends pas à des changements bouleversants »

Dans une interview accordée à la DW, l’ancienne Première ministre sénégalaise Aminata Touré et actuelle haute représentante du président Bassirou Diomaye Faye a souligné l’importance et la pérennité des relations entre les États-Unis et le continent noir. Selon Mimi, la coopération entre le peuple américain et les peuples africains, notamment dans les domaines culturel et économique, est vouée à se renforcer, malgré les changements géopolitiques mondiaux.

« La coopération entre le peuple américain et les peuples africains, que ce soit sur le plan culturel, économique et autres, vont se poursuivre. Je ne m’attends pas à des changements bouleversants. Nous ne vivons plus dans un monde unipolaire. On peut tout à fait commercer, être en coopération avec le reste du monde. L’Afrique s’inscrit dans une diversité. Les investisseurs américains qui sont du secteur privé vont continuer à s’intéresser aux opportunités au Sénégal, en Afrique », a-t-elle fait savoir dans ses propos repris par Seneweb.

L’ex-Première ministre de Macky Sall a précisé que l’Afrique n’évolue plus dans un monde unipolaire et que les pays africains, dont le Sénégal, sont désormais ouverts à une coopération diversifiée avec plusieurs partenaires internationaux. Pour elle, les investisseurs américains, particulièrement du secteur privé, continueront de s’intéresser aux nombreuses opportunités qu’offre le continent africain, en particulier le Sénégal.