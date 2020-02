Depuis quelque temps, le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, le Docteur Moussa Baldé, essuie des attaques sournoises. Des soi-disant acteurs, voire connaisseurs de ce secteur clef de notre économie s’agitent pour exercer leur chantage sur le Ministre et ses services. Au sujet de la campagne de commercialisation des arachides, ils vont jusqu’à avancer des chiffres qu’ils ne maîtrisent nullement pas. Leur modus operandi est bien connu : semer les graines du doute pour troubler la conscience du gouvernement. Mais, ce sera peine perdue car, l’on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Que ces détracteurs du régime qui préfèrent se cacher dans la pénombre, se le tiennent pour dit: nous ferons toujours face à eux.

La campagne de commercialisation des arachides bat son plein et ce, depuis le 03 Décembre 2019.Cette année, on a obtenu des chiffres records. La preuve, au 31 Janvier dernier, ce qu’on a eu comme collecte dépasse de loin ce que l’on avait à la même date, l’année. Tout cela est à mettre à l’actif, au compteur du Ministre Baldé qui est en train de traduire en actes concrets la politique agricole de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Les opérateurs semenciers, les huiliers, les exportateurs ont collecté, à ce jour, plus de 500 Mille Tonnes. Les 400 Milles Tonnes sont, ainsi, exportés et l’État a injecté plus de 100 Milliards dans le monde rural et, cela en dit long sur sa ferme volonté à soutenir davantage les acteurs de ce secteur de grande importance.

Sur un autre registre, les remous qui se faisaient entendre au sein de ce secteur s’émoussent. Dieu merci ! Le gouvernement a fait de gros efforts pour désamorcer les « bombes COPEOL et WAO ». Ainsi, COPOEL vient de rentrer sur ses fonds en recevant 2,5 Milliards F CFA de l’Etat tandis que WAO a eu son dû d’un montant évalué d’1 Milliards 400 Millions F CFA. Le Professeur Baldé est entrain d’imprimer, incontestablement, ses marques au niveau de son département ministériel. N’en déplaise à ses contempteurs ! Le Président du conseil départemental de Kolda est un fidèle parmi les fidèles du Président Macky. Il est de tous les combats pour triomphe de la cause présidentielle. Sur le plan politique, il ne cesse de travailler à la massification et à l’élargissement des bases du parti présidentiel et, sans tambour ni trompette. Aujourd’hui, une seule ambition l’anime : soutenir la vision d’un Sénégal Émergent comme le souhaite ardemment son mentor politique, le Président Macky.

Responsable politique APR Commune de Patte d’Oie (Dakar)