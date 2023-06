Mis en prison pour viols multiples…il viole son codétenu

Incarcéré pour les viols d’une femme de 96 ans et d’une ado de 14 ans, il viole son codétenu.

Dans la nuit du 13 au 14 février 2023, Walid E., 20 ans, s’était introduit dans un appartement de Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine.

Il avait violé l’occupante des lieux, âgée de 96 ans, et lui avait volé un Louis d’or et une chaine en or.

Grâce aux empreintes et à l’ADN relevés sur place, le suspect avait été interpellé. Il habitait dans le même immeuble que la victime.

L’enquête avait révélé que le suspect aurait également violé à plusieurs reprises une adolescente de 14 ans.

Walid E. est depuis en détention provisoire à la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne.

Il y a une quinzaine de jours, son codétenu, en détention provisoire pour une affaire de trafic, a indiqué avoir été violé à plusieurs repris par Walid E.

Une enquête pour agression sexuelle a été ouverte et a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne

Comment un homme avec un tel profil a-t-il pu se retrouver dans une cellule avec un autre détenu?

« Si on pouvait mettre tous les détenus de l’unité protégée en cellule individuelle, on le ferait. Mais on n’a pas la place. » a confié une source au sein de l’administration pénitentiaire.

