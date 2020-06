MLD : « Les Sénégalais ont de plus en plus soif en pleine covid-19 »

Mamadou Lamine Diallo (MLD) dans sa question économique de la semaine « Questekki » a évoqué la pénurie d’eau qui sévit au Sénégal. Le Président du Tekki, après avoir cogné Mansour Faye qui était en charge du secteur jusqu’au dernier remaniement, il a taclé le Parti socialiste (PS), qu’il appelle « l’allié désormais chargé dessales besognes ».

« On a suivi le travail de Mansour Faye ces dernières années à la tête du ministère de l’Hydraulique et surtout la saga de l’appel d’offres de l’exploitation. Pour cacher l’échec de KMS3, la troisième usine d’eau du lac de Guiers et surtout la honte du choix forcé de Suez, le Président Macky Sall a remplacé son beau-frère par le PS, l’allié désormais chargé des sales besognes, commission parlementaire pour couvrir le directeur des domaines, licences de pêche aux chinois, etc. C’est le prix à payer pour garder le HCCT et espérer un honorariat de ce côté », a accusé Mamadou Lamine Diallo.

Qui rembobine : « Les faits sont têtus, les Sénégalais ont de plus en plus soif en pleine covid19, après Cap Skirring, Fimela, Koupentoum, c’est le tour des quartiers de Dakar. Aucune explication à la dégradation de la situation par rapport à la SDE n’est fournie. L’ampleur des dégâts causés par l’incapable Mansour Faye ne saurait tétaniser le PS au point de ne rien dire. Le peuple a soif et l’eau, on ne peut pas s’en passer surtout dans cette pandémie qui pousse à la hausse la demande d’eau propre. La prédation dans l’eau potable n’est pas chose aisée. Ce que vient de découvrir BBY ».