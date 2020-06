Les Robinets ne coulent plus…Grand Yoff cri sa soif !

C’est le quotidien La Tribune qui rapporte l’information, dans sa livraison de ce vendredi, les robinets ne coulent plus à Grand Yoff. Selon le journal, malgré l’arrivée de l’entreprise française Sen’Eau, chargée de la production et de la distribution de l’eau dans les zones urbaines et périurbaines, les populations dakaroises peinent à disposer d’eau en quantité suffisante et en permanence. Le pire, c’est à Grand Yoff. D’Arafat 1 à Arafat 5, le calvaire a atteint son paroxysme. Depuis 3 mois les robinets sont à sec. L’eau ne coule plus. Les populations sont fatiguées.

Assoiffés depuis lors, les populations de ces quartiers ont barré l’avenue Hyacinthe Thiandoum, à hauteur de leur quartier, pour manifester leur ras-le-bol. Des jeunes, des femmes, et même des enfants, sont sortis en masse. Ils ont arboré des brassards rouges en brandissant des sceaux, des bidons et des bassines d’eau vides.