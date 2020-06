Réouverture des écoles : Nicolas Bassene parle d’un échec pour certains élèves

ROUVRIR L’ECOLE, OUVRIR L’ECHEC DE CERTAINS ELEVES ?

L’école sénégalaise, du préscolaire au supérieur, a affiché portes closes depuis plusieurs mois pour des raisons de sécurité sanitaire contre le Covid 19. Le 02 juin dernier nous avons assisté à un inédit et triste « avortement » de réouverture des classes dû à une infection d’une dizaine d’enseignants. En posant les mots de cette contribution citoyenne, une question tourne dans ma tête : rouvrir les classes en cette période d’hivernage n’est-elle pas hypothéquer l’égalité des chances des élèves ? Je n’ai pas envie d’être protecteur mais j’expose ce dilemme à notre gouvernement puisque cette ré(ré)ouverture du 25 juin 2020 nécessite obligatoirement des préoccupations auxquelles il faut s’y mettre dès à présent. Mais pourra-t-on reprendre le cours des cours comme avant ?

Juin-Août, nous sommes en plein hivernage au Sénégal, du moins dans certaines localités du pays. Qui dit hivernage dit une période particulièrement pluvieuse surtout sur l’axe sud (Ziguinchor-Sédhiou-Kolda-Tambacounda-Kédougou). Par conséquent, cette réouverture des classes, ce 25 juin à venir, au de-là du Covid 19 posera réellement un manque d’égalité de chance pour les élèves en classes d’examen et infectera probablement sur les résultats.

Ce manque d’égalité de chance, bien qu’ayant toujours existé, sera accentué cette fois par la combinaison de plusieurs facteurs qu’il serait quasi impossible de parer d’ici là.

D’abord, il est indéniable de reconnaître que c’est sur l’axe sud du pays où on enregistre toujours les plus fortes pluviométries. Ensuite, c’est sur cette même ligne où on dénote le 1/3 d’abris provisoires avec un manque de moyens de travail (toilettes, eau, électricité…). Enfin, c’est sur cet axe également qu’on dénombre les plus fort taux d’écoles inondées, des salles de classes impraticables, des moyens de transport pour se rendre à son établissement difficiles, des pluies diluviennes à même d’empêcher la sortie des maisons pour vaquer à ses occupations parfois.

A contrario des grandes villes qui souffrirons moins de ce fait : hivernage où les élèves étudient dans de très bonnes conditions avec des infrastructures modernes et encadrés par des enseignants très expérimentés en grande partie. Les élèves de certaines zones n’auront pas la chance de combler le quantum horaire imparti et de recevoir à temps échu les cours. C’est encore là un handicap de plus. Outre ces facteurs, il faut mettre sur la balance des maux l’insécurité en temps d’hivernage dans ces zones (morsure serpents, scorpion, foudre…)

De cette analyse, il relève donc de lapalissade de dire que les élèves qui ont pour moyens des abris provisoires pour étudier auront les mêmes chances que les autres pour réussir à leurs examens (CFEE, BFEM,BAC). Tout est réuni pour faire échouer beaucoup d’élèves. Entre sauver l’année scolaire et sauver l’avenir d’une jeunesse quoi choisir ?

L’option de nos gouvernants est claire : Il faudra rouvrir les écoles. Rouvrir les écoles éventuellement certes, on ne peut pas les laisser fermer toujours, le temps de trouver un vaccin mais ne serait-il pas mieux de mettre tous dans les conditions minimalistes de réussite sensiblement égale pour assurer l’équité et l’égalité de chance. Il est vrai qu’il n y aura pas de miracle peu importe la décision qu’on prendra, il y aura toujours une zone d’incertitude par ce qu’il y a des facteurs tellement impondérables. Mais au moins l’Etat doit en cette situation spéciale, mettre les moyens en se souciant plus de sauver les élèves que l’année.

Pourquoi se précipiter étant donné que des assermentés de l’éducation soutiennent que jusqu’en décembre on peut bel et bien sauver l’année. En cela, le spectre d’une année blanche est loin. Et pourquoi ne pas rouvrir en septembre-décembre et démarrer l’année scolaire 2020/2021 en janvier 2021 ? Qu’est ce qui justifie réellement cet empressement ? Le mimétisme ou copie coller avec la France ?

En définitive, la perspective de réouverture des classes ce 25 juin 2020 suscite bien des réactions du principe fondamental de l’égalité des chances entre élèves de différentes zones que l’Etat du Sénégal a oublié dans ses décisions. Les épreuves seront les mêmes pour tous partout sur l’étendue du territoire sans aucune prise en considération particulière de certains facteurs. En cela, mettrait-on en position d’échec anticipé certains élèves ? Alors que beaucoup s’inquiètent des conditions de ce retour, certains réclament un vrai temps de réflexion pour repenser l’école après cette crise

Nicolas Silandibithe BASSENE