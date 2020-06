Les élèves retournent à l’école le…25 juin

Les élèves des classes d’examen reprennent le chemin de l’école le 25 juin, le ministre Mamadou Talla s’explique ce midi : La décision de réouverture des écoles a été finalement actée hier en conseil des ministres, à la surprise de certains syndicats d’enseignants.

Dame Mbodj parle de « capitulation et révèle », selon les Echos, « que le président et le gouvernement ont cédé à l’oligarchie du privé ». Selon le syndicaliste, « les autorités ont décidé de faire sauter de classes les élèves et d’organiser un bac au rabais et sacrifier les élèves »