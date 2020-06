Risques d’inondation à Kaolack: Le Maire Mariama Sarr mise sous les boisseaux…

L’hivernage pointe son nez et fait planer le spectre des inondations dans certaines villes du pays. A Kaolack, déjà, les populations craignent le pire. Pour dire, elles ne veulent pas que les tristes scénarios occasionnés , l’ année dernière, par les eaux de pluie , ne se rééditent.

Suffisant pour Khalifa Wade et Cie de lancer l’alerte (précoce) : » Nous remercions et félicitons monsieur le Président de la République Macky Sall d’ avoir pris des mesures pour parer au pire. Lors du dernier conseil des ministres, il a pris les devant . Nous voulons que sa bonne volonté soit suivie d’ effet pour réduire à leur plus simple expression ce phénomène dégradant » , a lancé Khalifa Wade.

Le responsable politique de l’ Alliance Pour la République ( APR) , d’avertir la mairesse de Kaolack: » Les populations de Kaolack ne dorment plus du sommeil du juste. Elles sont déjà sous la hantise du fléau des inondations. Rien n’ est fait , ainsi, par les autorités municipales pour combattre le mal . Le curage des caniveaux est des plus piètres et ne sert à rien. C’est du bricolage, voire du bidonnage », peste M. Wade qui, de renchérir : » Que Madame Mariama Sarr se le tienne pour dit! On n’ acceptera pas cette passivité criminelle. Ça suffit. Il fait qu’ elle apprenne à se mettre au service des populations kaolackoises. On a vraiment marre de son incapacité à résoudrez les problèmes élémentaires de la Commune. Si le phènomène de l’ an dernier se répète, persiste , nous allons la démettre de son fauteuil de Maire », menace- t-il.

Au finish, Khalifa Wade et collègues invitent certains Maires au niveau du département de Kaolack à cesser les récupérations des oeuvres du régime en place: » Dans le cadre du PUDC, le gouvernement de la République du Sénégal a beaucoup fait. Des maires manoeuvrent pour s’ approprier ces efforts de l’ Etat. Ils ont tout faux. Rien ne sera de trop pour les démasquer le moment venu ».