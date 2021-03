MLD : « l’injustice, plus la faim, plus l’arrogance…conduisent au chaos »

Le Sénégal a connu le chaos la semaine passée. De violentes manifestations, après l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko, ont fait plusieurs morts. Mamadou Lamine Diallo (MLD), dans ses questions économiques de la semaine, est revenu sur ses évènements qui ont failli plonger notre pays dans le chaos. Selon le leader de Tekki, le président Macky Sall doit reconnaitre l’échec de sa gouvernance et en tirer toutes les conséquences.

« Ce qui se passe en ces moments dans tout le Sénégal et dans la Diaspora, plus d’une dizaine de morts déjà et des centaines de blessés, traduit un profond mécontentement de la jeunesse. Sans emplois, sans perspectives, les jeunes voient afficher dans les réseaux sociaux la richesse insolente des nouveaux riches du régime BBY.

Les pirogues Barsakh étaient déjà un signal de la détresse de nos jeunes. Les jeunes ont jeté dans les poubelles le PSE, la DER et les autres programmes. Macky Sall est incapable de décrypter ce signal. Les marchés financiers internationaux ont réagi en augmentant de 2% le risque -pays Sénégal.

L’injustice, plus la faim conduisent à la révolte, m’a rappelé le Premier Ministre Abdoul Mbaye du CRD. Mais, l’injustice, plus la faim, plus l’arrogance des dirigeants conduisent au chaos. Macky Sall, après avoir traité l’opposition de nullarde, a décidé de la réduire à sa plus simple expression. Quelle arrogance ! Quel mépris de la Constitution ! L’opposition se nourrit des injustices du régime FayeSall.

Le Khalife Général des Mourides en 2019 devant Idrissa Seck nous a appris que Allah a envoyé ses prophètes pour établir la justice sur terre. Ce qui se passe au Sénégal est un moment du combat pour la justice. Le Président Macky Sall doit reconnaitre l’échec de sa gouvernance injuste et en tirer toutes les conséquences pour la transition qui s’impose désormais. C’est le chemin de la paix et de la stabilité », lit-on dans la Questekki 241.