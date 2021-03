Voici la liste des personnes décédées dans les manifestations

Depuis l’arrestation, mercredi dernier, de l’opposant Ousmane Sonko, le Sénégal vit au rythme de violentes manifestations suivies d’une forte répression. Des émeutes notées presque partout dans le pays et qui ont fait une dizaine de morts, des centaines de blessés et des dégâts matériels importants. Les victimes se comptent principalement à Dakar capitale du Sénégal, et à Bignona (Sud) fief politique de Sonko

Voici la liste des « martyrs »

Cheikh Diop : 17 ans Yeumbeul

Cheikh Coly : 20 ans Bignona

Famara Goudiaby : 20 ans Bignona

Pape Sidy Mbaye : 20 ans Keur Massar

Cheikhouna Ndiaye : 21 ans P.A

Sadio Camara : 18 ans Diaobé

Mansour Thiam Dakar

Moussa Dramé : 35 ans Ndoffane

Alassane Bary : 17 ans Centenaire

Bourama Sané : 14 ans Bignona et un autre aux Parcelles-Assainies non encore identifié.