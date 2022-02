Sénégal-Egypte / Mo Salah : « c’est une question de victoire ou de mort »

Le Sénégal et l’Egypte croise le fer ce dimanche en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2022. En conférence de presse d’avant-match, Mohamed Salah est revenu sur cette confrontation particulière face à son coéquipier à Liverpool. Le capitaine des Pharaons se dit prêt à mourir sur le terrain pour arracher la victoire.

« C’est super de jouer contre le Sénégal et contre Sadio Mané. On s’était dit que ce serait chouette de se retrouver en finale. Nous serons adversaires et puis nous redeviendrons coéquipiers. Cest une question de victoire ou de mort et nous avons l’intention de gagner pour amener une autre étoile à notre pays », a lancé Mohamed Salah. Les Lions de la Téranga sont donc prévenus.

source Onzed’afrik