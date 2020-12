Modification loi relative à l’état d’urgence et à l’état de siège : « Un coup d’état constitutionnel », selon…

L’article 69 de la constitution est relatif, exclusivement, à l’Etat de siège et à l’Etat d’urgence. Dans cet article, le Peuple souverain du Sénégal ne dispose pas pour les catastrophes naturelles ou sanitaires. Il s’agit d’une mesure pour lutter contre des menaces d’atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure.

Avant de modifier la Loi n° 69 -29 du 29 avril 1969 relative à l’Etat d’urgence et à l’Etat de siège, c’est l’article 69 de la constitution qu’il faut d’abord réviser en y insérant des dispositions relatives à l’Etat de catastrophes naturelles et ou sanitaires. Une Loi même organique ne peut aller au-delà de la constitution. Elle ne peut que déterminer les modalités d’application de l’Etat de siège et de l’Etat d’urgence. Ce qui est le cas dans ce projet de Loi.