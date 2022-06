Modou Diagne Fada à Abidjan pour le sommet de l’Africa CEO Forum

Le sommet annuel de l’AFRICA CEO FORUM est le plus grand rendez-vous international du secteur privé africain. Il regroupe chefs d’État, ministres et dirigeants d’entreprises, soit plus de 1 500 participants venant de 70 pays dans le monde. Ces acteurs sont invités à échanger sur l’avenir économique de l’Afrique et les opportunités d’investissements.

Modou Diagne Fada, Directeur Directeur Général de SONACOS participe à l’Africa CEO Forum, surnommé « le Davos Africain » qui se tient du lundi 13 au mardi 14 juin 2022 à Abidjan en Côte d’Ivoire, deux ans après la dernière édition en présentiel. Speaker conférencier au Forum des Dirigeants africains, il a développé le thème : Pourquoi on doit faire des Entreprises Publiques des champions pour l’autonomie et la souveraineté alimentaire de l’Afrique ?