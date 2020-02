J’ai beau vouloir me contenir mais mon cœur ne le permet pas. Je m’étais dit qu’il ne fallait surtout pas que je descende aussi bas pour répondre à des énergumènes qui ont raté leur vie et qui veulent utiliser la misère du peuple pour redorer leur image pourrie. Le Président Macky Sall, comme j’ai l’habitude de le ressasser, n’a ni la légitimité électorale ni la légitimité populaire vu que les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, sont contre sa gouvernance somme toute moribonde. Il surfe sur la division de l’opposition pour continuer à régenter d’une main de fer sur un pays qui ne sait plus à quel saint se vouer.

Cela, ce mal-pondu fait fi de l’ignorer en s’attaquant outrageusement au père de la démocratie Sénégalaise. Ce rappeur périmé doit comprendre que ce n’est pas parce qu’on ressemble à un chimpanzé sorti du zoo et qu’on a une bouche aussi élargie qu’une fosse sceptique que l’on doit tout se permettre. De toutes les façons, nous jeunes du PDS, nous ne permettrons plus à personne de tenter de jeter le discrédit sur notre formation politique à fortiori le Président Wade qui a œuvré toute sa vie pour améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. Kilifeu doit comprendre qu’il a une grosse part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement car il fait partie de ceux qui ont combattu le panafricaniste Wade pour imposer ce pantin de la France qui suit à la lettre les recommandations du FMI et de la banque Mondiale.

En réalité cette hausse du prix de l’électricité résulte d’une injonction du FMI dont les représentants avaient déclaré le 10 avril 2013 que ‘’les subventions aux prix énergétiques (électricité et produits pétroliers) ont coûté aux contribuables sénégalais plus de CFA 160 milliards en 2012.’’ Ils rajoutaient à l’époque que ‘’ce fardeau est difficilement supportable pour les finances publiques et peu justifiable dans la mesure où seule une faible part de ces subventions profite aux plus démunis.’’

Kilifeu, vous avez beau tenté de jeter l’anathème sur le président Wade par des singeries simiesques mais l’histoire retiendra que Me Wade fut celui qui :

-s’entêta à ne pas signer les APE.

-ébranla le président Nicolas Sarkozy en exigeant la révision du contrat de coopération militaire qui liait la France aux huit pays francophones de l’Afrique de l’ouest.

-afficha, en outre, sa ferme volonté de réduire les effectifs des militaires Français implantés au Sénégal.

-trouva anormal et illogique de laisser ces impérialistes Français occuper les domaines fonciers de Bel-air qui font plus de 300 hectares sans que ces derniers ne déboursent le moindre centime pour payer les factures d’eau et d ‘électricité. En lieu et place, de cette base militaire Française, il ambitionna, pour rappel, d’y ériger des immeubles et hôtels afin de donner un aperçu splendide vu que cette partie de la côte Dakaroise est en face de l’île de Gorée.

Cette coopération avec les pays asiatiques lui permit, après s’être détourné de la France, après 40 années de calamité et de gestion funèbre du parti socialiste, de remettre à neuf le visage du Sénégal en mettant sur pied de nouveaux hôpitaux, des lycées, des infrastructures routières, des ponts, des passerelles, des tunnels, des échangeurs, un aéroport ultramoderne à Diass…

Je suis désolé d’être descendu aussi bas pour répondre à cet illettré qui, après avoir savamment manipulé le peuple Sénégalais en 2012, fit partie de ceux qui ont reçu, le 28 juillet 2012, les décorations de Laurent Fabius pour service rendu à la France.

Eternel Wadiste

Moïse Rampino