Moïse Rampino : « Toucher à Sonko reviendrait à briser l’espoir de la jeunesse »

La politique est une science qui croit que les hommes qui vont représenter la cité valent pour leurs idées et non pour leur origine. C’est pourquoi ceux qui s’attaquent à Sonko passent complètement à côté lorsqu’ils agitent ses croyances religieuses ou son origine ethnique.

Le plus important est que le Président du Pastef, en plus d’être un patriote, est un leader charismatique. Un véritable leader doit avoir une capacité d’écoute, un esprit d’ouverture et surtout être un rassembleur. C’est ce qui explique sa demarche auprès des différents partis politiques, notamment au siège de mon parti le PDS, suite aux malheureux événements qui ont secoué le pays ces derniers jours.

Il est déplorable de constater que le Président Macky Sall continue d’instrumentaliser la justice pour régler des comptes politiques et liquider ses pires adversaires. Je demande à mon « ami » le doyen des juges, Samba Sall, de ne pas continuer à exécuter les ordres iniques qu’il reçoit du palais car une loi sans conscience de l’exécutant est comme une machette entre les mains d’un aliéné. Samba Sall, durant le magistère du Président Macky Sall, vous et le procureur, Serigne Bassirou Gueye, avez placé sous mandat de dépôt des dizaines d’opposant pour des raisons strictement politiques. Mais cette fois-ci, celà ne passera pas. Aux prix de nos vies, nous résisterons.

Ces accusations mensongères et tirées par les cheveux colportées contre PROS ne sauraient prospérer. Sonko, en homme libre, a le droit d’aller où il veut. Le reste ressort du domaine de sa vie privée comme nous en avons tous.

Le plus important est le projet de société qu’il propose aux Sénégalais. Avec Sonko, nous sommes au moins sûrs que le Sénégal sortira définitivement de l’emprise du système néocolonial et surtout du Fcfa qui retarde notre essor économique.

Sonko est un patriote courageux, digne et très humble. Il est une valeur sûre sur qui les jeunes portent un immense espoir. Le toucher reviendrait à briser l’espoir de cette jeunesse qui veut sortir la tête de l’eau. Bon courage PROS.

Éternel Wadiste