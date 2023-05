Mollah Morgun gifle Sonko et les Patriotes : « Macky l’a pris et… »

Mollah Morgun semble deçu des patriotes et de son leader qui ont plus parlé qu’agi. « Avec tout ce que Sonko disait, on va faire ceci, on va passer par là, que tout Dakar se prépare, on va déloger Macky au Palais. Et en 2 jours, Macky a tout mis à la poubelle et exfiltré Sonko et l’a barricadé chez lui en disant attends-moi là » tels sont les termes de Mollah Morgun dans cette vidéo…

Rappelons que Ousmane Sonko avait tenu ces propos : « maintenant, nous allons à Dakar pour l’ultime combat. Nous n’allons plus donner le choix à Macky Sall. Soit, il recule de ses manigances, soit, on le déloge du palais. J’appelle toute la jeunesse qui croit en notre projet de tour laisser pour faire face à Macky Sall et en finir avec lui et son régime. Je vous le dis ici, Macky Sall va reculer ou nous allons le déloger. »