« Monsieur le Curé, vous plaidez pour votre ami Sonko sur un dossier criminel »

RÉPONSE À MR LE CURÉ LATYR NDIAYE

Monsieur le Curé, en plaidant bruyamment pour des élections présidentielles inclusives, vous semblez ignorer totalement le fonctionnement de la Justice, le contenu du Code Electoral, l’importance des parainnages dans nos élections de ce genres et le rôle du Conseil Constitutionnel. J’en arrive à cet effet à vous demander où étiez vous le 21 mars 2021 ? Et les 1-3 juin 2023 ? Deux dates d’une violence meurtrière assimilable à un début de guerre civile comme le Sénégal n’en a jamais vécues depuis nos indépendances, résultant d’appels insurrectionnels assumés par Ousmane Sonko et que personne, je dis personne ne peut nier. Mais la République est resté débout grâce à la bravoure de nos FDS, de leur professionnalisme et leur esprit Républicain.

A l’origine, avez vous, Mr je Curé, bien écouté les propos insultants, défis outranciers et menaces ouvertes sur fonds de « gatsa gatsa » adressés quotidiennement au Chef de l’État par Ousmane Sonko, aux Magistrats, à nos braves Fds et toutes les Institutions de la république?

Monsieur le Curé, avez vous bien écouté les propos outrageants de Ousmane Sonko, dont vous semblez plaider la cause, à l’adresse du Chef de l’État et ses menaces de lui faire subir une fin horrible assimilable à celle qui a été réservée à l’ex-président libérien Samuel Doe ?

Savez vous Mr le Curé que parmi les jeunes appelés par Ousmane Sonko pour affronter nos FDS, détruire le Pays, voler et piller, incendier l’université, vandaliser les biens Publics et Privés pour 500 milliards de nos francs, 50 manifestants en sont morts sans compter deux innocentes jeunes filles mortes carbonisées des suites de l’attaque aux cocktails Molotov du bus qui les convoyait.

En parlant de candidature inclusive de tous aux présidentielles de février 2024, vous semblez plaider la cause de votre ami Ousmane Sonko actuellement dans les liens de la détention pénale par suite d’un dossier criminalisé du Procureur renforcé par des chefs d’accusation très crédibles et incontestables. Sans compter qu’un dossier de 471 pages a été remis par le pool d’avocats d’adji sarr à celui de Sonko. Un dossier appuyé par des vidéos choc et honteuses en plus des photos qui sont très loin d’honorer Ousmane Sonko .

Mr le Curé vous ne pouvez pas ignorer tout cela à moins que vous ne soyez entrain en ce moment de vous « CURER » les oreilles un moment bouchées. Mais s’il plaît à Dieu, Ousmane Sonko sera jugé car nos 50 morts Macky Sall n’ose pas les passer en PERTES PROFITS. Jamais.

Mr Séni Bâ

Gestionnaire comptable à la retraite