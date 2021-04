Mort de Déby : Djily Mbaye Fall rectifie Babacar Justin Ndiaye

A Babacar Justin Ndiaye : Vous vous êtes trompé lourdement…Par Djily Mbaye FALL

Dans son article faisant suite à la mort tragique du Président Idriss Deby, le journaliste Babacar Justin Ndiaye a présenté aux lecteurs la trajectoire rocailleuse de Mahadi Mahamat Ali, fondateur du FACT, mouvement rebelle qui combat contre le pouvoir politico-militaire de Ndjamena. Selon le politologue, Mahadi Mahamat a pris les armes aux cotés de Khalifa Haftar pour combattre contre le gouvernement de Tripoli conduit par Fayez Al Sarraj. Ce qui est plausible. Ce qui l’est pas du tout voire aberrant est que Doha ait parrainé Khalifa Haftar comme le soutient Babacar Justin Ndiaye dans son analyse. En effet, contrairement à ce qu’il écrit, le Qatar et la Turquie ont toujours soutenu le gouvernement d’union nationale reconnu par l’ONU et conduit par Fayez Al Sarraj, adversaire de Khalifa Haftar qui de son côté est parrainé par une puissance arabe connue de tous. Ce manque de discernement des parrains de chaque camp en Lybie de la part de Babacar Justin Ndiaye est intolérable au regard du niveau intellectuel de l’homme. Cette maladresse anéantit largement l’allégation dans la même vaine selon laquelle Doha aurait financé la guerre de Mahadi Mahamat Ali. En rapportant ces propos, le Babacar Justin Ndiaye peut induire en erreur bon nombre de lecteurs qui, habitué á ses analyses fines et pointues, finissent par croire á tout ce que le brillant expert rapporte. Personnellement, je crois que le Doyen s’est trompé de bonne foi, ce qui est humain.

Il faut savoir que le Qatar , à la faveur du changement de régime marquant l’accession au pouvoir de Cheikh Tamim Al Thani, a davantage concentré ses efforts sur sa politique intérieure conduisant sa marche vers la prospérité enclenchée par l’ancien Emir Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani en perspective de la coupe du monde de football de 2022.

Djily Mbaye FALL, Analyste Diplomatique

