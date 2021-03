Morts dans les manifs…Abdou Karim Fofana à Bignona pour présenter les condoléances de l’État

A la tête d’une délégation gouvernementale, le ministre en charge du plan Sénégal émergent, Abdou Karim Fofana a présenté, ce Dimanche, les condoléances de l’Etat aux familles des victimes des manifestations à Bignona.

Chacune des trois familles endeuillées a reçu Abdou Karim Fofana accompagné de la ministre du commerce Assome Aminata Diatta, des ministres conseillers Abdoulaye Badji et Aminata angélique Manga, du Président du conseil départemental de Bignona Mamina Kamara, du maire de Bignona Mamadou Lamine Keita et plusieurs autres autorités administratives, politiques et religieuses.

Le Ministre Fofana a indiqué, selon le correspondant de Xibaaru dans la zone Sud, la peine que le chef de l’état Macky Sall a eu en apprenant le décès de ces jeunes sénégalais.

Pour le maire de Bignona, c’est une situation difficile que tous les fils de Bignona et du Sénégal ont vécu. Mamadou Lamine Keita de présenter à son tour ses condoléances à la population du département mais remercie le chef de l’Etat et le gouvernement pour cette solidarité dans la douleur.

Le Président du conseil départemental de Bignona est quant à lui abattu par la tristesse. Mamina Kamara pleure toujours la mort de ces jeunes. Il a indiqué que personne n’a souhaité la perte de jeunes sénégalais dans ces conditions.

Le ministre et sa délégation de sont d’abord rendus chez le marabout El Hadji Fansou Bodian pour lui présenter les condoléances et recueillir les prières.

Abdou Karim Fofana et Cie se sont rendus chez les deux jeunes de Bignona avant d’aller à Bélaye, commune de Djinaky où repose le troisième jeune.