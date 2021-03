Adama Gaye : « Ne faites pas l’irréparable, Monsieur Mbow »

Pour l’ensemble de son œuvre politique et culturelle, je salue le centenaire d’Amadou Makhtar Mbow.

Mais, étant le journaliste qui a le plus couvert l’Unesco sous son leadership, de Paris à Sofia, jusqu’à son départ de l’UNESCO en 1987, je lui dis qu’il serait inacceptable d’y associer le Boucher de Dakar, Macky SALL, dont les mains sont tachées du sang des jeunes sénégalais tués ces derniers jours.

Professeur Mbow, fêter un centenaire est une chose, célébrer la culture et l’art une démarche logique pour tout ce que vous avez vécu mais de là à offrir une plateforme à un assassin qui à supervise les tueries et arrestations, viols de libertés et d’élections, ce serait une faute de goût impardonnable.