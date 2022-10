Sur les mots Wolof…Une réaction au texte de Mary Teuw Niane

LA RÉACTION DE MONSIEUR ALIOUNE CISSÉ AU TEXTE DU PR MARY TEUW NIANE

Des sons qui disparaissent

Ce batifolage veut se placer dans le sillage d’une contribution de mon ami Mary Teuw Niane, intitulé Des mots qui disparaissent. Je pense pouvoir me réclamer de son amitié pour l’avoir rencontré pour la première fois et vécu avec lui, en camarades, pendant vingt mémorables jours, à Cuba, pendant le 11ème festival mondial de la jeunesse en 1978.

Ensemble nous avons découvert, avec surprise et émerveillement, au détour d’une rue et dans un minuscule parc de la Havane, le sérénissime Chapotin, avec sa trompette magique, Fumer en attendant la fille de ses rêves « Fumando espero… ». Nous avons admiré Pancho El Bravo à l’université de La Havane et nous nous sommes ensemble étonnés de l’énorme prestation du virevoltant Bacallao de la Orquestra Aragon. Cerise sur le gâteau, nous avons diné avec Rafael Lay, mythique chef d’orquestre du même groupe dans une famille des Comité de Défense de la Révolution.

Nous n’oublierons jamais cette communauté afro-cubaine dont les rites nous ont si fortement rappelé notre Ndeup national si cher aux Lébou, ni le fameux discours de Fidel Castro devant la prison de la Moncada à Santiago de Cuba le jour anniversaire de l’attaque cette bastille cubaine marquant le début de la révolution.

Pour une fois, un grand esprit, plus attendu sur le terrain du débat politique, nonobstant sa stature scientifique et intellectuelle en général, s’est ‘’permis’’ une innocente réflexion sur l’existence de plus en plus méconnue de mots sénégalais pour ne pas dire de Mots Wolof. Il a choisi les exemples d’étoile filante et météorite. Je dois avouer que j’avais moi-même oublié le premier mot et carrément flanché sur le second.

Cette contribution, à mes yeux, luit comme un rayon de soleil dans ce tohubohu de vulgarité et de haineuse adversité qu’on nous sert quotidiennement en guise de débat.

A mon tour de signaler un autre phénomène linguistique, l’éviction progressive de deux sons wolof : les sons ‘’X’’ ou ‘’Q’’ dans l’alphabet wolof présents dans des mots comme ‘’xaliss’’ l’argent et ‘’naqar’’ la douleur. En effet, qui n’a pas remarqué comme une disparition progressive de ces deux glottales ?

Il y’a un moment je me suis demandé (à tort) pourquoi tous les jeunes présentateurs du journal en wolof de toutes les chaînes de radio et télévision du Sénégal sont des Hal Poular. Cette question je me la suis posée surtout en pensant à mon ami Kalidou Gako qui prononce très bien tous les mots wolof qui comportent le son ‘’kh’’ ou ‘’q’’ sauf le mot ‘’khaliss’’ qu’il prononce invariablement kaliss et peut être aussi le proverbial xotu saaku.

Je me suis encore posé la question parce qu’il y a une tendance notable, lourde à ne plus prononcer les sons X et Q. D’entendre des locuteurs wolof journalistes ou non prononcer des mots comme nakar au lieu de naqar, sek au lieu de seq, bankaass au lieu de banqaas n’est certes pas dramatique car les langues ont pour caractéristique principale la faculté de varier selon les temps et les milieux géographiques ou même sociologiques.

Mon questionnement n’est donc nullement un jugement mais cherche à susciter des réponses à une tendance toute nouvelle et qui s’est subitement généralisée. Une autre raison à mon questionnement c’est de battre le fer pendant qu’il est chaud ; que le débat que M. T. N. cherche à instaurer sur des questions peut être plus légères mais qui ont l’avantage d’être plus consensuelles ne s’estompe avant que d’être engagé.

Pape A. CISSE,

Ancien formateur, traducteur interprète

Ci-dessou le texte de mary Teuw Niane

Ces mots qui se perdent (Par Mary Teuw Niane)

Hier un ami m’a demandé comment ont dit « étoile filante » et « météorite » en wolof.

Au bout de beaucoup temps de réflexion, je me suis rappelé sans en être sûr de l’expression wolof qui désigne une étoile filante. Quant à météorite, je n’avais pas pu m’en souvenir.

J’appelais alors mon frère et ami Umàr Sali qui, comme d’habitude, généreusement, m’a confirmé la première expression et m’a trouvé la seconde expression qui a réveillé beaucoup de souvenirs !

Je pense que la vie de plus en plus urbaine nous fait perdre beaucoup de vocabulaire des phénomènes naturels et de la nature.

Qui connaît en wolof, en pulaar ou dans sa langue maternelle les expressions « étoile filante » et « météorite » ?

Pour les jeunes des villes, combien ont déjà vu de leurs propres yeux des étoiles filantes et touché de leurs propres mains une météorite?

Je vous donne ces expressions en wolof et en pulaar. Je serai très heureux de bénéficier de vos connaissances s’il y avait d’autres expressions qui avaient la même signification.

Les commentaires permettent de voir les nuances locales et les différents noms donnés.

Étoile filante en wolof biddèew bu fàq, biddèew bu féq.

Étoile en pulaar hodere siirtiinde, jaayre.

Météorite en wolof xeer’u dënnu, doj’u dënnu, doj’u tiim.

Méorite en pulaar haaƴre rigaango, jamngel ƴiiwoonde, kaaƴel manaago.

Comète en wolof biddèew’u laar

En sérère, météorite se dit « o bil roog » la pierre de Dieu, le projectile de Dieu ou la pierre du ciel, d’après mes amis sérères que je remercie.

En Diola, étoile filante se dit éoute yazathié tandis que météorite se dit élaloundje m’ont mes amis Diola que je remercie.

Je vous souhaite une excellente journée dominicale sous la protection divine

Dakar, dimanche 9 octobre 2022

Mary Teuw