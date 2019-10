Mouhamadou Makhtar Cissé sort la feuille de route de…

Le Sénégal, dans le cadre de l’exécution du second programme du Millenium Challenge Corporation, vient de se doter d’une stratégie et d’une feuille de route dans le domaine de l’électricité pour l’horizon 2035, une avancée visant à pallier « le coût élevé de l’énergie et le faible accès à l’électricité notamment en zone rurale et périurbaine ».

D’un montant global de 350 milliards de FCFA, cette feuille de route fournit les principales étapes et un calendrier de réalisation progressive sur la période 2019-2035.

Les plans d’action sont repartis sur trois périodes (2019-2024, 2025-2029 et 2030-2035) et sont adossés sur quatre axes stratégiques qui guideront l’ensemble des évolutions proposées pour le secteur.

Présidant l’ouverture de l’atelier de présentation de cette feuille de route, le ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé a déclaré que « le franc succès du Sénégal lors du premier Compact Challenge a certainement contribué à notre éligibilité à ce second Compact qui est exclusivement consacré à l’énergie, eu égard à la contrainte majeure sur la croissance économique portant sur le coût élevé et pour l’accès qui ont été identifiés dans le cadre de l’analyse des contraintes conduite conjointement par le Sénégal et le Millenium Challenge Corporation ».

Selon M. Cissé, la formulation de ce second Compact a abouti à la formulation de trois projets portant notamment sur la modernisation et le renforcement du réseau du transport de Senelec, l’amélioration de l’accès à l’électricité en zone rurale et périurbaine et l’amélioration du cadre légal et le renforcement des capacités des acteurs du secteur.

L’objectif recherché à travers le 3ème projet, a expliqué le ministre, est de créer un cadre propice à l’amélioration de la viabilité financière et à la bonne gouvernance du secteur pour une fourniture de l’électricité en quantité et qualité. Cela va se traduire par le renforcement des lois, politiques et règlementations régissant le secteur de l’électricité au Sénégal.