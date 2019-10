KOLDA: Des femmes derrière Khady Baldé pour…

Khady Baldé a encore frappé fort. L’épouse du DG de la poste a mobilisé les femmes du Fouladou autour du cancer du col de l’utérus. L’objectif est d’assurer chez ces femmes un dépistage afin de recueillir les malades. Dans ce contexte d’octobre rose, madame Khady Baldé a joué sa partition pour avoir offert à ces nombreuses femmes un espace de diagnostique gratuite contre cette maladie. L’épouse du maire Abdoulaye Bibi Baldé essaie de sauver la santé des femmes grâce au partenariat entre la poste et l’Institut de santé (ISSA). Un cadre spécial pour soutenir les femmes à vivre loin du cancer du col de l’utérus. Dans ce programme, les jeunes filles sont inclues, et même celles âgées seulement de neuf ans. Une aubaine pour les bénéficiaires de cette offre de santé. Tout en saluant le geste honorable et humanitaire de l’épouse de Bibi Baldé, ces femmes, appellent à la pérennisation des actions. L’accès à ces services de santé étant une difficulté réelle chez cette population, ces femmes portent le flambeau de la sensibilisation contre ce qui peut causer le cancer du col de l’utérus. C’est du moins l’avis de Marie Véronique Manga ICP du poste de santé de sikilo ouest qui a servi de cadre à la manifestation. Une volonté renchérie par madame Dans Diamanka venue représenter l’épouse du DG des postes. La conseillère au HCCT élargie le combat jusque dans le monde rural par d’abord la sensibilisation pour éviter la maladie. A signaler qu’après ce dépistage, les victimes seront référées à la structure sanitaire apte au traitement et au suivi.

ELHADJI MAEL COLY