Macky Sall…le seul maître du jeu politique sénégalais

Au Sénégal, au plan politique, personne n’arrêtera le Président Macky SALL. Depuis sa divergence avec Maître Abdoulaye WADE, qui lui a valu son accession au pouvoir en 2012, il a remporté, par la grâce de Dieu, toutes batailles l’opposant à ses adversaires. En vérité, précise le Gérant de la Maison de l’Espoir et du Sourire à Rufisque, la bénédiction du Seigneur semble vouloir ne plus l’abandonner, faisant de lui, maintenant, le seul maître du jeu politique sénégalais. D’ailleurs, Macky SALL a totalement détrôné, sur ce plan, son ancien mentor, qui a même accepté de faire le déplacement jusqu’au Palais de la République, juste pour négocier et faire la paix avec lui. Aujourd’hui, certains l’accusent à tort, allant, ainsi, trop vite en besogne, de vouloir briguer un troisième mandat, pour avoir tout simplement limogé des personnalités, ce que lui permet notre Constitution. Et, même par extraordinaire, prévient le défenseur des droits des malades mentaux, s’il le desirerait, rien ne pourra l’en empêcher, comme ce fût le cas avec Maître Abdoulaye WADE, en 2012.

Rufisque, le 24 octobre 2019,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)