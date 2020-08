Mouhamadou Sall (URV) dénonce la négligence du gouvernement à l’égard de nos enfants et de nos enseignants

En voyant les images, nous avons compris les limites d’un état irresponsable et incompétent, qui n’a qu’un seul souci, sauver cette année scolaire aux risques et périls de nos enfants car leur intégrité physique et morale est laissé en rade tout en sachant qu’ils représentent l’avenir du pays. Sans parler de nos instituteurs qui sont contraints d’organiser coûte que coûte ces examens du certificat de fin d’étude élémentaire (CFEE). À titre d’exemple, nous pouvons citer les deux commissions d’examen du CFEE (Golmy, un village Soninké du Sénégal situé dans la région de Tambacounda à (18) dix-huit kilomètres en amont de la commune de Bakel. Et Kounghany (ou Kounghani), un village de l’Est du Sénégal situé au bord du fleuve Sénégal, en face de la Mauritanie. Avec une population totale estimée à 6 043 habitants) qui traversent une rivière pour aller au centre. Dans la région de Dakar, les candidats au CFEE du centre d’examen Pikine 20 B ont eu également la mauvaise surprise de voir les salles d’examen envahies par les eaux devant les yeux impuissants des surveillants !