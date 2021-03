Moundiaye Cissé : « C’est possible d’organiser les élections en fin 2021 »

Le gouvernement a adopté, ce mercredi 24 mars, en Conseil des ministres, le projet portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux. Un report qui n’agrée pas du tout Moundiaye Cissé.

« Le principe, c’est de respecter le calendrier électoral. Dans une démocratie, la règle voudrait qu’on respecte ledit calendrier. Le report devrait être une exception. Il ne fallait pas quitter l’année pour aller jusqu’en 2022 parce que ce serait trop risquer de créer un chevauchement avec les élections législatives », a déclaré le directeur exécutif de l’Ong-3D sur les ondes de la Rfm.

Selon M.*oundiaye Cissé, le scrutin peut se tenir en fin 2021. « C’est possible d’organiser les élections au plus tard au mois de décembre 2021 en tenant compte de l’évaluation qui n’est pas une exigence légale », a-t-il expliqué. Avant de rajouter : « Quand on a fait la simulation sur place, on a vu que pour organiser les élections locales, il faut 11 mois », renchéri Moundiaye Cissé.

Avant de conclure : « Mais si on considère que l’évaluation n’est pas une position légale, on a trouvé une solution pour demander à ce qu’on trouve le raccourci », dit-il.