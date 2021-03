Démission à Rewmi…Idrissa Seck perd encore un militant

Le parti Rewmi a encore enregistré une autres démission. Aziz Mbodj, coordonnateur de Rewmi communal de Ndiédieng, vient de déposer sa lettre de démission pour acter son départ de se parti pour des raisons personnelles.

Pour des raisons personnelles je démissionne du parti politique REWMI. Je me décharge aussi de tout titre ou rang occupé au nom du parti, au niveau local que national.

Je remercie mes courageux frères et mes sincères sœurs de REWMI Ndiedieng avec qui nous avons allumés dans les terres politiques du Saloum la flamme du renouveau politique.

Leur mobilisation et leur détermination ont permis de faire de notre groupe politique l’alternative crédible pour le développement de notre commune.

Je pense aussi à ma famille et à mes amis qui m’ont toujours apporté leur grand soutien.

Cordialement

Dr. Abdoul Aziz MBODJI